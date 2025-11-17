Xe tải bị lũ cuốn trôi, tài xế leo lên cabin đợi ứng cứu nhưng không kịp

Vào khoảng 12h trưa 17/11, xe container chưa rõ biển kiểm soát và danh tính tài xế đi trên tuyến Quốc lộ 15D hướng từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9 đoạn qua ngầm tràn thôn A Rông Trên thì bị nước lũ cuốn trôi.

Thời điểm trên, tại khu vực xã La Lay có mưa lớn khiến nước qua ngầm tràn này dâng cao buộc các lực lượng chức năng lập chốt ngăn không cho người và phương tiện qua lại.

Tuy nhiên, tranh thủ lúc lực lượng trực gác tại chốt ăn cơm trưa, lái xe tự ý mở rào chắn để vượt ngầm, thông tin ngày được đăng tải trên báo Quảng Trị.

Trước khi bị cuốn trôi, xe container di chuyển ra giữa ngầm tràn thì bị ngiêng, tài xế cố thoát ra nhưng không kịp (Ảnh: Báo Quảng Trị).

Do nước lũ qua ngầm tràn ngập sâu hơn 1m, nước chảy xiết khiến xe container qua nửa đường thì phần đầu xe bị nghiêng không thể di chuyển. Lúc này tài xế leo lên cabin đợi ứng cứu nhưng do nước lũ tràn về mạnh đã cuốn trôi cả xe lẫn tài xế.

Hình ảnh người dân ghi lại cho thấy nước đỏ ngầu cuồn cuộn tràn qua mặt đường; chiếc xe tải chao đảo dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên trước khi bị nước lũ nhấn chìm (Ảnh: Tiền phong).

Ảnh: Báo Nhân dân

Lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện vụ việc nhưng nước lũ dâng nhanh, chảy xiết khiến mọi phương án tiếp cận đều bất khả thi.

Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nước lũ đổ về nhiều, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Chính quyền và lực lượng chức năng xã La Lay đang triển khai các biện pháp tìm kiếm tài xế và xác định vị trí xe tải bị cuốn trôi, tờ Tiền phong đưa tin.