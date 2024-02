Xe rẻ qua thời vàng son

Vì sao không nên chọn ô tô quá nhỏ?

Ông Nguyễn Minh Đồng, chuyên gia ô tô, lưu ý không nên chọn ô tô có kích cỡ quá nhỏ vì khi tham gia giao thông trên các tuyến đường lớn, đường cao tốc với vận tốc cao, xe sẽ gây cảm giác bồng bềnh, không an toàn. Khách hàng nên chọn những mẫu xe có kết cấu cứng cáp, vững chắc, trang bị nhiều công nghệ an toàn để yên tâm hơn khi sử dụng và hạn chế nguy hiểm nếu không may xảy ra va chạm.