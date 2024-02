Xe hạng A của Toyota vượt i10, Morning thành xe xăng rẻ nhất Việt Nam: Có thật "ngon bổ rẻ"?

Toyota Wigo: Lựa chọn rẻ nhất cho dòng xe chạy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam

Toyota Wigo được biết đến là mẫu xe hatchback cỡ nhỏ đến từ Nhật Bản.

Ngày 25/9/2018, mẫu xe hạng A Toyota Wigo chính thức ra mắt thị trường Việt Nam và được phân phối theo dạng nhập khẩu Indonesia.



Tuy nhiên, vì là xe nhập khẩu, giá bán Toyota Wigo cũng có phần cao hơn hẳn các đối thủ lắp ráp Hyundai Grand i10 và KIA Morning nên doanh số của mẫu xe hạng A xuất xứ Nhật chưa đạt như kỳ vọng.

Sau gần 4 năm gia nhập thị trường Việt với thời gian ngắn ngừng bán, tháng 6/2023, Toyota Wigo được cập nhật thế hệ mới với nhiều thay đổi cả về nội thất, ngoại thất lẫn trang thiết bị tiện nghi, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng.

Theo cập nhật mới nhất từ hãng xe đình đám của Nhật, Toyota Wigo 2024 hiện đang cạnh tranh quyết liệt với các xe cùng phân khúc bằng mức giá lăn bánh hấp dẫn nhất trong tháng 2/2024.

Với mức giá tham khảo 352 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn (sử dụng hộp số sàn), Toyota Wigo đã soán ngôi Hyundai Grand i10, KIA Morning trở thành mẫu xe rẻ nhất Việt Nam.

Toyota Wigo có ưu điểm gì so với các đối thủ?

Với giá bán thực sự cạnh tranh như vậy, khó có thể đòi hỏi ở chiếc Wigo những trang thiết bị hiện đại và cao cấp. Tuy nhiên, so với các mẫu xe cùng phân khúc thì Toyota Wigo là một lựa chọn đáng tham khảo từ nhiều lý do.

Giá cả cạnh tranh: Wigo có giá bán thấp hơn so với các đối thủ, giúp người tiêu dùng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Trang bị an toàn: Wigo được bổ sung các tính năng an toàn mà đối thủ trong phân khúc không có là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Một số tính năng khác gồm cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa cửa tự động và nhắc thắt dây an toàn cho hàng ghế trước.

Thiết kế mới: Wigo được trang bị đèn chiếu sáng LED, tay nắm cửa kiểu mới tích hợp nút mở xe cảm ứng và một thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và hiện đại.

Trục cơ sở đạt 2.525 mm, dài hơn thế hệ cũ 70 mm, đồng thời trở thành mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, dài hơn Hyundai Grand i10 là 75 mm, hơn KIA Morning 125 mm.

Khả năng vận hành mạnh hơn nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn: Wigo có động cơ 1.2L cho khả năng tăng tốc tốt và có khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Wigo được kiểm định tại Việt Nam với chỉ 5,2 lít/100 km đường hỗn hợp đối với bản G. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố của KIA Morning là 5.8 lít cho 100km đường hỗn hợp. Số liệu tiêu thụ nhiên liệu của Hyundai Grand i10 bản cao cấp nhất được công bố là 6 lít/100 km.

Phù hợp với đô thị: Wigo cũng là mẫu xe hạng A sở hữu bán kính quay vòng ngắn nhất với 4,5 m, trong khi thông số này ở Hyundai Grand i10 là 5,1 m và KIA Morning là 4,7 m. Điều này giúp xe dễ dàng xoay sở hơn trong những tình huống quay đầu trên các tuyến phố nhỏ hẹp.

Tiện nghi hiện đại: Không gian nội thất rộng rãi với màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và một bảng điều khiển điều hòa có màn hình điện tử kết hợp nút bấm, mang lại trải nghiệm thực tế thuận tiện.

Cabin Toyota Wigo được đánh giá rộng rãi, thoải mái.

Nói về không gian bên trong không thể không nhắc đến khoang để hành lý. Trên lý thuyết, Wigo có cốp xe lớn hơn với thể tích lên tới 261 lít, còn thể tích cốp xe Hyundai Grand i10 chỉ 252 lít. Để mở rộng thêm khu vực để hành lý, Hyundai Grand i10 gập được ghế sau với tỷ lệ 60:40 còn ghế sau của Wigo sẽ gập lại cả băng.

Chế độ hậu mãi của Toyota Wigo được đánh giá là tốt và cạnh tranh so với các xe cùng phân khúc. Toyota thường cung cấp gói bảo hành dài hạn, dịch vụ bảo dưỡng định kỳ và hệ thống đại lý phục vụ sau bán hàng rộng rãi, uy tín. Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như cứu hộ 24/7 cũng là một phần của chế độ hậu mãi mà hãng xe này mang lại.

Bảng so sánh tham khảo về các mẫu xe hạng A trên thị trường. Bảng so sánh do Gemini, công cụ Trí tuệ nhân tạo của Google, thực hiện.

Với những lý do trên, tuy Wigo không phải một mẫu xe thuộc loại "sáng chói", nhưng đảm nhiệm khá tốt vai trò tạo cơ hội sở hữu xe 4 bánh thương hiệu Toyota cho nhiều người tiêu dùng Việt Nam.