Chiều 5/1, hàng nghìn phương tiện lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ khu vực phía Tây vào trung tâm TP.HCM) rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

Xe con bẹp đầu, lật ngửa giữa đường sau tai nạn

Theo ghi nhận, khoảng 16 giờ cùng ngày, một xe tải và ô tô 5 chỗ va chạm mạnh gần giao lộ Trần Đình Xu. Cú tông khiến ô tô con bị lật ngửa, phần đầu xe vỡ nát, nằm chắn ngang làn đường ô tô, gây cản trở nghiêm trọng việc lưu thông.

Hiện trường vụ tai nạn nằm giữa dải phân cách và làn đường chính, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Dòng xe ô tô xếp hàng dài từ khu vực trước cầu Nguyễn Văn Cừ, kéo dài qua giao lộ Trần Đình Xu. Cả 4 làn ô tô trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về hầm Thủ Thiêm gần như bị “bít kín”, các phương tiện chỉ có thể nhích từng chút một.

Tình trạng ùn ứ kéo dài hơn 1,5 giờ đồng hồ khiến nhiều tài xế mệt mỏi, sốt ruột giữa trời mưa.

Hình ảnh dòng xe kẹt cứng sau vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông tại các giao lộ lân cận nhằm giảm áp lực cho tuyến đường. Đến gần 18 giờ, xe cứu hộ chuyên dụng được điều động để cẩu kéo, di dời các phương tiện gặp nạn.

Tuy nhiên, do lượng xe tồn đọng quá lớn trên tuyến đại lộ rộng khoảng 60m, phải mất thêm một thời gian dài sau đó giao thông khu vực này mới dần ổn định trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.