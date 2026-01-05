HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin không khí lạnh: Hà Nội rét đậm 10°C, vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng băng giá

HUỆ NGUYỄN |

Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Vùng núi Bắc Bộ mưa rải rác, nhiệt độ giảm 3-6°C. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Chiều tối và đêm 5/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Hà Nội rét đậm 10 ° C và băng giá tại vùng núi Bắc Bộ Trong đợt không khí lạnh - Ảnh 1.

Miền Bắc rét sâu những ngày đầu năm 2026, nguy cơ xuất hiện băng giá. (Ảnh minh hoạ)

Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 10-13°C, vùng núi Bắc Bộ 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Thời tiết Hà Nội đêm nay 5/1 mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 10-13°C.

Tác động của không khí lạnh nên từ chiều tối 5/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Dự báo xa hơn thời tiết từ đêm 7/1 đến ngày 15/1, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời không mưa, ngày nắng hanh. Trời rét, đặc biệt rét sâu về đêm và sáng sớm, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ nguy cơ xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối.

Trong thời kỳ dự báo, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, từ đêm 8-10/1, các khu vực này mưa vài nơi.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi đêm, ngày nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

