Xe ô tô điện có an toàn hơn xe xăng?

Tuy nhiên, theo Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (The Insurance Institute for Highway Safety – IIHS), mức độ tin cậy về sự an toàn của xe điện trong năm 2022 được xếp đứng ở vị trí cao nhất.

Ví dụ Tesla Model 3 đã thực hiện các bài kiểm tra khả năng va chạm với Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA) và IIHS. Và mẫu xe này đã đạt được một trong những điểm bảo vệ chống va đập mái cao nhất mà IIHS từng thử nghiệm cho một chiếc sedan.

Những điểm làm nên an toàn của xe ô tô điện

Trọng lượng nặng giúp xe vận hành đầm chắc

Xe điện được nhiều ý kiến đánh giá là an toàn hơn xe xăng. (Ảnh minh họa)

Những mẫu ô tô điện thường có trọng lương lớn hơn so với xe dùng động cơ đốt trong. Nguyên nhân chủ yếu là do xe điện phải gánh thêm cả sức nặng của viên pin. Điều này mang lại nhiều lợi thế cho xe nếu gặp tình huống va chạm.

Các định luật vật lý đã quy định những vật thể có trọng lượng lớn sẽ chịu ít lực tác động hơn so với các vật có trọng lượng nhẹ.

Do đó, những người điều khiển xe điện sẽ gặp ít bất trắc hơn khi xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, ô tô điện cũng được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại. Điều này góp phần bảo vệ an toàn tối đa cho hành khách.

Cải thiện khả năng xử lý tình huống

Một ưu điểm khác đến từ viên pin nằm dưới gầm xe là giúp hạ trọng tâm xuống thấp. Nhờ đó, trọng lượng xe sẽ được phân bổ đồng đều ở cả trước và sau, không dồn quá nhiều về phía trước như các loại xe xăng.

Điều này sẽ giúp cho các mẫu xe điện vận hành ổn định hơn so với xe xăng. Đồng thời, khả năng bám đường của xe cũng được đánh giá cao hơn.

Ngoài ra, khi xe điện vào cua hay chuyển làn cũng sẽ tốt hơn. Mặc dù, các loại xe xăng hiện nay hỗ trợ vô vàn công nghệ ổn định thân xe. Nhưng so với những yếu tố vật lý thiết thực, thì xe điện vẫn có phần chiếm ưu thế nhiều hơn.

Phòng tránh va chạm an toàn hơn

Xe ô tô điện có thiết kế dựa trên nền tảng khung gầm khác hoàn toàn so với xe xăng. Trong đó, nhà sản xuất sẽ đặt pin vào giữa bộ khung và bảo vệ bởi nhiều lớp cứng cáp. Do đó, viên pin sẽ được đảm bảo an toàn tối đa khi có va chạm.

Ngoài ra, pin EV nằm trong vỏ có độ bền cao, góp phần tăng thêm độ cứng cho nền tảng và giúp duy trì tính toàn vẹn của thân xe nếu chẳng may xảy ra va chạm.

Hạn chế của xe ô tô điện

Sở hữu khá nhiều ưu điểm nhưng xe điện vẫn có nhiều hạn chế cần cải thiện như:

- Phạm vi di chuyển hẹp: Viên pin của ô tô điện không thể cung cấp đủ năng lượng lớn. Do đó, xe không thể di chuyển được một quãng đường xa như các loại xe xăng.

- Phí thay pin đắt: Pin chính là bộ phận đắt đỏ nhất trên những mẫu xe điện. Mặc dù các nhà sản xuất xe đảm bảo các loại pin xe điện luôn bền bỉ nhưng vẫn sẽ không tránh khỏi việc viên pin bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng.

- Các trạm sạc không nhiều: Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, các trạm sạc pin cho xe điện sẽ rất khó tìm. Nếu bạn trên đường đi và xe hết điện thì chắc hẳn sẽ gặp không ít khó khăn.