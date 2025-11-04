Xe ô tô chạy lùi tránh kiểm tra nồng độ cồn lao xuống ruộng

Ngày 2/11/2025, một vụ việc gây chú ý trên mạng xã hội khi một xe ô tô con bất ngờ chạy lùi với tốc độ cao để tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT tỉnh Thái Nguyên.

Sự việc đã được ghi lại và lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.Theo thông tin từ Cục CSGT, vào khoảng 20h46 cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng CSGT CAT Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Thành Công thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên tuyến đường ĐT274, địa phận xóm Bãi Chẩu, xã Thành Công.

Hình ảnh lùi xe bỏ chạy rồi lao xuống ruộng (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi phát hiện chiếc xe ô tô con BKS 20B-112.xx di chuyển hướng từ phường Phổ Yên đi xã Thành Công, cán bộ CSGT đã yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Dương Văn C (sinh năm 1982, cư trú tại xã Thành Công) đã bất ngờ cho xe lùi lại với tốc độ cao, suýt gây tai nạn cho người và phương tiện khác. Đồng chí Ma Ngọc Anh, cán bộ Phòng CSGT, đã nhanh chóng chạy bộ đuổi theo và khống chế chiếc xe đang lùi.

Kết quả kiểm tra cho thấy anh C có nồng độ cồn lên đến 0,737 miligam/1 lít khí thở. Khi làm việc với cơ quan chức năng, anh C khai nhận đã uống nhiều rượu trước khi lái xe và muốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.

Với hành vi điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn, anh C đã bị lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định. Theo Nghị định 168/NĐ-CP, anh C có thể bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Sự việc này đã phản ánh thói quen chưa tốt của một bộ phận người tham gia giao thông khi không chấp hành nghiêm túc quy định về cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT khuyến cáo mọi người nên tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.