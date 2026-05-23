Xe Maybach biển số tứ quý 9999 của bà Trương Mỹ Lan được mua đấu giá hơn 16,6 tỷ đồng

Minh Tuệ
Chiếc xe ô tô hiệu Maybach biển số tứ quý của bà Trương Mỹ Lan được mua đấu giá hơn 16,6 tỷ đồng.

Chiều 22/5, 3 chiếc ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã được đưa ra bán đấu giá. Theo đó, từ 14h đến 14h30, chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011 tại Đức được đưa ra đấu giá.

Chiếc Mercedes Maybach được đấu giá thành công với hơn 16,6 tỷ đồng

Hiện trạng chiếc xe này đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp nội thất, thân xe có nhiều vết xước; đặc biệt xe đang bị gỡ bánh, gỡ cửa và tháo rời nội thất. Cơ quan chức năng cho biết chiếc xe này đã không được sử dụng từ tháng 12/2023 đến nay. Giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.

Có gần 60 lượt trả giá đối với chiếc xe này. Sau gần 30 phút, giá cao nhất được trả cho chiếc xe này là 16,65 tỷ đồng.

Chiếc xe Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85, sản xuất năm 2013 hiện đang được đấu giá.

Chiếc BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD-069.47, sản xuất năm 2015

Chiếc BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD-069.47, sản xuất năm 2015, vẫn hoạt động bình thường, giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng và chiếc xe Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85, sản xuất năm 2013 hiện đang được đấu giá.

