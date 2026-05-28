HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe máy, ô tô nào cần lưu ý khi sử dụng xăng E10?

Minh Khang
|

Phần lớn ô tô, xe máy tại Việt Nam tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, có một số dòng xe chưa tương thích.

Trước thời điểm xăng sinh học E10 được bán trên toàn quốc từ ngày 1-6, các hiệp hội ô tô, xe máy cho biết đa số phương tiện đang lưu hành có thể sử dụng loại nhiên liệu này mà không cần thay đổi kỹ thuật.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki, về cơ bản các đời xe đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Suzuki lưu ý một số mẫu xe cũ chưa được xác nhận tương thích hoàn toàn, gồm: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, UA125 và GD110.

Trong khi đó, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết các mẫu ô tô đang sản xuất hiện nay đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, một số dòng xe đời cũ sản xuất trong giai đoạn xăng E10 chưa phổ biến có thể phát sinh vấn đề vận hành do không được thiết kế cho loại nhiên liệu này.

Theo thông tin từ một doanh nghiệp thành viên VAMA, một mẫu xe tải nhẹ sản xuất từ năm 1996 chưa tương thích với xăng E10. Dòng xe này đã ngừng sản xuất từ năm 2023, với hơn 60.000 xe từng được bán ra thị trường.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên kiểm tra khuyến nghị từ hãng sản xuất trước khi sử dụng E10 cho các dòng xe đời cũ.

Các nhà khoa học Việt - Nga phát hiện "kho báu sống" giữa rừng nhiệt đới Cát Tiên
Tags

xăng e10

xe không chạy được xăng e10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại