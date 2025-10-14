Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?

Liên quan thắc mắc việc ứng dụng camera AI vào "phạt nguội" đối với xe gắn máy, đặc biệt là xe máy cũ đang gặp khó khăn gì? Đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM vừa có thông tin.

Hệ thông tiếp nhận dữ liệu từ camera AI.

PC08 đánh giá ý thức chấp hành của một bộ phận người dân hiện còn hạn chế. Dù đã có nhiều cải thiện, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực sự nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cố tình vi phạm hoặc tìm cách đối phó với hệ thống camera AI.

Bên cạnh đó, khi nhận được thông báo vi phạm, người dân đã không tự giác liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện quyết định theo quy định của pháp luật. Mặt khác, sau khi gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện/người vi phạm mà không tự giác chấp hành, lực lượng chức năng chỉ có thể thực hiện chế tài khi chủ phương tiện (xe mô tô, gắn máy) thực hiện giao dịch mua bán, thay tên đổi chủ.

Thậm chí, một số xe mô tô, gắn máy cũ, mua bán qua nhiều đời chủ, không thực hiện việc mua bán theo quy định của pháp luật.

Đưa ra giải pháp, đại diện PC08 cho biết đang phối hợp với công an các địa phương rà soát lại các phương tiện trên hệ thống, loại bỏ những xe không còn lưu thông và đưa các xe còn lưu thông vào định danh chủ sở hữu.

Lực lượng chức năng cũng làm sạch dữ liệu thông tin lưu trữ, bảo đảm thông tin "đúng, đủ, sạch, sống".

Ngoài ra, yêu cầu chủ phương tiện phối hợp giải quyết triệt để các hành vi vi phạm hành chính trước khi cho giải quyết các thủ tục khác (đăng ký, sang tên, đổi chủ).

PC08 cũng phối hợp công an địa phương vận động người dân sở hữu xe biển 3 số, 4 số sang tên đổi chủ. Xe máy cũ mua bán qua nhiều đời chủ, không tìm được chủ cũ cũng có thể làm thủ tục đăng ký chính chủ.