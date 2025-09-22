Xe máy điện VinFast giảm giá hơn 6 triệu đồng: Người Ý thiết kế, cốp to hơn Vision, bảo hành pin 8 năm

Thị trường xe máy điện đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu trong nước.

Mới đây, VinFast tiếp tục gây bất ngờ khi công bố mức giá mới đầy hấp dẫn cho mẫu xe Klara Neo, một trong những sản phẩm chủ lực của mình, giúp người dùng có cơ hội tiếp cận công nghệ xanh với chi phí tối ưu hơn.

Theo thông tin cập nhật, giá bán của xe máy điện VinFast Klara Neo đã giảm xuống chỉ còn hơn 23 triệu đồng.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết trước đây, mang lại lợi thế cạnh tranh lớn trong phân khúc xe máy điện phổ thông.

Động thái này được cho là nhằm kích cầu, tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi và khẳng định vị thế của VinFast trên thị trường.

Thiết kế sang trọng, tối ưu cho đô thị

Điểm nổi bật đầu tiên của VinFast Klara Neo chính là thiết kế đậm chất châu Âu, được chắp bút bởi studio nổi tiếng Torino Design của Ý.

Các đường nét trên xe mang vẻ thanh lịch, hiện đại và trẻ trung, phù hợp với phong cách sống năng động của người dân thành thị.

VinFast Klara Neo gây ấn tượng với cụm đèn pha hình lục giác được bo quanh bởi dải crom sáng bóng bẩy hiện đại, trong khi cụm đèn xi nhan được đặt gọn tại quây trước.

Đồng thời đuôi xe cũng được hoàn thiện với hệ thống đèn chiếu hậu và đèn xi nhan sau sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Cụm tay lái được thiết kế tinh giản với hệ thống các nút bấm bố trí hợp lý giúp người sử dụng dễ dàng thao tác. Trong khi đó, cùng với kích thước tổng thể 1895 x 678 x 1130mm và chiều cao yên chỉ 760mm, Klara NEO cho tư thế lái thoải mái, phù hợp thể trạng với người dùng Việt.

Nhiều tiện ích

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Klara Neo còn sở hữu nhiều tiện ích vượt trội.

Với dung tích lên tới 22 lít, cốp xe của Klara Neo rộng hơn so với mẫu xe máy xăng Honda Vision (18 lít), giúp người dùng thoải mái chứa đồ cá nhân, mũ bảo hiểm và các vật dụng khác.

Đồng thời, xe cũng có cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số xe như: tốc độ, quãng đường, chế độ lái, phần trăm pin,… giúp người lái nắm được các thông tin xe dễ dàng.

Dù vẫn sử dụng chìa khóa cơ, nhưng tích hợp đầy đủ các chức năng, bao gồm cả mở cốp rất thuận tiện. Xe cũng sở hữu hệ thống giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo đôi tạo sự ổn định cho xe khi vận hành.

Bảo hành pin 8 năm

VinFast trang bị cho Klara NEO pin LFP với dung lượng 2 kWh, cho quãng đường vận hành tối đa tới 112 km/lần sạc. Với quãng đường vận hành này, xe đáp ứng được nhu cầu đi làm, đi học, đi chơi hàng ngày của người dân đô thị.

Bộ sạc kèm theo Klara NEO chỉ cần 5 giờ 20 phút để tái sạc từ 0 – 100% pin.

Pin sử dụng trên Klara NEO là loại LFP – được đánh giá cao về độ bền bỉ và gọn (tổng khối lượng xe kèm pin chỉ 99kg). Pin này cũng được đánh giá cao về sự an toàn, đặc biệt là trong mức nhiệt độ cao tại mùa hè của nước ta.

Hiện, VinFast đang triển khai chương trình bảo hành lên tới 8 năm không giới hạn số km cho pin LFP trên xe máy điện Klara, kèm bảo hành 6 năm với toàn bộ xe.

Quãng đường di chuyển ấn tượng

Xe có thể đi được quãng đường lên đến 112 km chỉ với một lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày trong nội đô và các khu vực lân cận mà không cần lo lắng về việc hết pin.

Hiệu suất mạnh mẽ

Xe máy điện VinFast Klara NEO được trang bị động cơ in-hub 1500W cho công suất tối đa lên tới 2450 W, và tốc độ tối đa đạt 60 km/h. Do đó, người điều khiển Klara NEO cần có bằng lái xe hạng A1 trở lên tương tự như khi sử dụng các mẫu xe tay ga động cơ 125cc trở xuống.

Lựa chọn lý tưởng cho giới trẻ

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế, tính năng tiện lợi và mức giá phải chăng, VinFast Klara Neo đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của giới trẻ.

Xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của một lối sống hiện đại, thông minh và thân thiện với môi trường.

Động thái giảm giá mạnh mẽ của VinFast cho thấy hãng đang rất quyết tâm trong việc phổ cập xe điện, từng bước thay đổi thói quen di chuyển của người Việt.

Việc sở hữu một chiếc xe có thiết kế đẹp, cốp lớn và chế độ bảo hành pin dài hạn giờ đây đã nằm trong tầm tay của nhiều người tiêu dùng, củng cố vị thế dẫn đầu của VinFast trong phân khúc xe máy điện.