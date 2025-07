Xe máy điện liên doanh Honda sắp về Việt Nam, được ví như PCX chạy điện nhưng kém 1 mẫu xe phổ biến ở điểm này

Một mẫu xe máy điện mới mang thương hiệu Honda đang chuẩn bị được đưa về Việt Nam thông qua đường nhập khẩu tư nhân, với mức giá khởi điểm được cho là chỉ từ 30 triệu đồng. Dù được ví như phiên bản điện của Honda PCX nhờ thiết kế maxi-scooter, mẫu xe này vẫn có một số hạn chế nhất định so với các đối thủ đang có mặt trên thị trường, đặc biệt là VinFast Evo 200.

Theo thông tin từ đơn vị nhập khẩu, mẫu xe mang tên Honda Sundiro DM8B, do liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc sản xuất. Liên doanh này là kết quả hợp tác giữa Honda Nhật Bản và một công ty Trung Quốc, hiện đang cung cấp nhiều dòng xe điện phổ thông cho thị trường nội địa, trong đó có mẫu Cub e từng gây chú ý nhờ thiết kế đơn giản và giá rẻ dành cho học sinh sinh viên.

Honda Sundiro DM8B có thiết kế độc đáo, được ví như PCX bản chạy điện.

Honda Sundiro DM8B sẽ có hai phiên bản gồm Standard và Pro. Cả hai phiên bản đều sử dụng ắc quy chì với điện áp 72V và dung lượng 32Ah, tương đương khoảng 2,3 kWh. Phiên bản Standard có công suất động cơ 1.200W, tốc độ tối đa 50 km mỗi giờ và quãng đường tối đa khoảng 70 km sau một lần sạc. Phiên bản Pro có động cơ 1.500W, tốc độ tối đa đạt 65 km mỗi giờ và quãng đường khoảng 80 km.

Với các thông số này, Honda Sundiro DM8B phù hợp với nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị, đặc biệt ở phân khúc phổ thông. Tuy nhiên, so với một số mẫu xem máy điện phổ biến tạp Việt Nam, ví dụ như VinFast Evo 200, mẫu xe liên doanh của Honda hơi yếu thế ở yếu tố quan trọng là phạm vi hoạt động. VinFast Evo 200 sử dụng pin lithium và có khả năng di chuyển tối đa khoảng 205 km sau mỗi lần sạc, gấp gần ba lần so với phiên bản tiêu chuẩn của Sundiro DM8B. Công nghệ pin hiện đại cũng giúp Evo 200 có thời gian sạc nhanh hơn và tuổi thọ cao hơn đáng kể so với ắc quy chì.

Về thiết kế, Honda Sundiro DM8B mang kiểu dáng maxi-scooter với phần đầu xe lớn, mặt nạ liền khối, yên liền hai tầng và đèn chiếu sáng LED. Ngoại hình của xe được nhiều người ví như phiên bản điện của Honda PCX. Tuy nhiên, các trang bị phần cứng như đồng hồ, hệ thống treo hay phanh vẫn ở mức cơ bản, chưa có nhiều điểm nổi bật ở phân khúc xe điện tầm trung. Thông tin chi tiết về thời gian sạc cũng chưa được công bố.

Ngoài mẫu Sundiro DM8B, đơn vị nhập khẩu cũng xác nhận sẽ đưa thêm mẫu Honda E-VO về Việt Nam trong thời gian tới. Đây là mẫu xe điện có thiết kế khác biệt, lấy cảm hứng từ truyện tranh và sử dụng công nghệ pin tiên tiến hơn.

Honda sẽ sớm mang 1 mẫu khác là E-VO về Việt Nam.

Nếu được giữ ở mức giá từ 30 triệu đồng, Honda Sundiro DM8B có thể trở thành lựa chọn dễ tiếp cận cho người dùng phổ thông ở đô thị hoặc thị trấn nhỏ, nơi nhu cầu di chuyển mỗi ngày không quá dài. Tuy vậy, trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành dài hạn, thời gian sạc và độ bền pin, những mẫu xe sử dụng ắc quy chì như Sundiro DM8B sẽ khó tránh khỏi sự so sánh trực tiếp với các mẫu xe điện đã chuyển sang công nghệ pin lithium như VinFast Evo 200.

Với mức chênh lệch không nhỏ về quãng đường hoạt động, Sundiro DM8B sẽ cần phải cạnh tranh bằng mức giá tốt, thiết kế thực dụng và khả năng hậu mãi nếu muốn chen chân vào nhóm sản phẩm được lựa chọn nhiều tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.