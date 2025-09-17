Xe máy điện Honda mới toanh vừa ra mắt: Khỏe ngang xe 1000 cc, sạc nhanh chỉ 30 phút, dáng cực đẹp

Hôm 16/9, Honda chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên Honda WN7 tại thị trường châu Âu. Đây là mẫu xe máy điện dáng Naked đầu tiên của hãng trong dòng "Fun". Tên gọi WN7 được lý giải là "Be the Wind" (W, tạm dịch: Hãy là cơn gió), "Naked" (N) và số "7" tượng trưng cho phân hạng công suất.

Honda WN7 vừa chính thức ra mắt thị trường châu Âu.

Theo thông tin công bố, Honda WN7 có thể đi tối đa hơn 130 km sau mỗi lần sạc đầy, sử dụng pin lithium-ion gắn cố định thay vì loại pin rời trên một số mẫu xe phổ thông của hãng. Điều thú vị là Honda WN7 hỗ trợ sạc nhanh chuẩn CCS2 như nhiều mẫu ô tô, cho phép nạp từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sạc tại nhà qua nguồn điện dân dụng với thời gian đầy pin chưa tới ba giờ. Honda nhấn mạnh đây là thiết kế tối ưu cho việc sử dụng trong đô thị cũng như các hành trình ngắn.

Honda WN7 được giới thiệu có sức mạnh ngang ngửa xe 1000 cc.

Về hiệu năng, Honda WN7 được mô tả có sức mạnh tương đương xe động cơ xăng dung tích 600 cc và mô men xoắn tương tự các mẫu xe 1000 cc, nhưng hãng không đưa ra con số cụ thể về công suất hay lực kéo.

Thiết kế của xe mang dáng vẻ mỏng gọn, mang hơi hướng tương lai, tạo sự khác biệt so với dòng xe động cơ đốt trong truyền thống.

Ngoài khả năng vận hành, WN7 còn được trang bị màn hình TFT 5 inch, tích hợp kết nối với ứng dụng điện thoại thông minh thông qua nền tảng Honda RoadSync, giúp hỗ trợ người lái trong việc theo dõi thông tin và điều khiển các chức năng cơ bản.

Honda cho biết việc ra mắt WN7 nằm trong lộ trình điện hóa xe máy của tập đoàn, một phần của chiến lược môi trường nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon cho toàn bộ sản phẩm xe máy vào những năm 2040.

Hiện tại, Honda chưa công bố chi tiết mức giá cho WN7.

Quãng đường tối đa của Honda WN7 đạt khoảng 130 km.

Tại Việt Nam, Honda chưa đưa ra thông báo nào về việc đưa WN7 về nước; song, thị trường nội địa cũng có một hãng sản xuất xe máy điện thể thao tương tự với mẫu Nuen N1-S. Mẫu xe này ra mắt chính thức hồi tháng 8/2024, đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho bàn giao những chiếc đầu tiên tới người tiêu dùng.

Nuen N1-S do một đơn vị của Việt Nam phát triển và sản xuất.

So với Honda WN7, Nuen N1-S cũng nằm trong phân khúc xe máy điện thể thao. Xét về công suất, Nuen N1-S có số mã lực tương đương các xe 300 cc (khoảng 32 mã lực) nhưng mô men xoắn thì cao gần cấp 2 lần so với mẫu Honda CB1000 Hornet (190 Nm so với 101 Nm).

Nuen N1-S cũng được phát triển với khả năng sạc siêu nhanh; theo thông báo của hãng, xe có thể sạc đầy trong 60 phút khi sử dụng sạc nhanh DC 3 pha, đi được 200 km mỗi lần sạc.

Thông số Nuen N1-S Honda WN7 Công suất Công suất tối đa ~ 24 kW (~32 mã lực), mô men xoắn 190 Nm Hiệu năng tương đương xe xăng 600 cc (công suất) và 1000 cc (mô men xoắn), không công bố số cụ thể Tốc độ tối đa 130 km/h Không công bố Pin, quãng đường tối đa Pin 8 kWh , đi tối đa 200 km ở tốc độ trung bình 40-50 km/h Hơn 130 km cho mỗi lần sạc đầy Sạc - AC 220V: 0-80% trong 3 giờ , đầy 4,5 giờ

- DC 3 pha: 0-80% trong 40 phút , đầy 60 phút - Sạc thường tại nhà: đầy pin trong dưới 3 giờ

- Sạc nhanh CCS2: 20-80% trong 30 phút Tính năng Chuẩn chống nước IP67, nhiều chế độ lái, ABS, cruise control, số lùi Màn hình TFT 5 inch, kết nối Honda RoadSync, chưa công bố thêm thông tin khác

Nuen N1-S sắp được bàn giao đến người tiêu dùng.

Có thể thấy so với Nuen N1-S, Honda WN7 có phạm vi di chuyển ngắn hơn, song lợi thế nằm ở khả năng sạc nhanh hơn một chút và kết nối hệ thống thông minh. Ngược lại, N1-S công bố rõ ràng về công suất, mô men xoắn và trang bị hỗ trợ, trong khi WN7 chỉ đưa ra mô tả tương đối.

Trong khi Honda là một thương hiệu lâu đời, đã xây dựng được danh tiếng dựa trên các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, việc dấn chân sang mảng xe máy điện đòi hỏi hãng có những bước đi thận trọng trước những đối thủ mới có sức cạnh tranh cao, điển hình như Nuen.