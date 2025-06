Xe máy điện có pin đầy trong 2 phút, khách muốn có 100.000 chiếc: Công nghệ nào của người Việt đứng sau?

Mới đây, Selex Motors (một startup của Việt Nam) đã ký kết hợp tác chiến lược với Ahamove nhằm chuyển đổi sang sử dụng 1.000 xe điện Selex Camel. Sự kiện này không chỉ cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam mà còn cho thấy sản phẩm do người Việt làm ra đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Đại diện Ahamove, ông Phan Tường Bách chia sẻ: "Không dừng lại ở 1.000 xe, Ahamove mong muốn đạt mục tiêu chuyển đổi lên đến 100.000 xe điện Selex trong tương lai."

Các xe của Selex có một đặc điểm độc nhất tại thị trường Việt Nam, giúp xe có pin đầy chỉ trong ít phút.

Xe máy điện Selex Camel bàn giao cho Ahamove.

Cụ thể hơn, Selex Motors thiết kế mẫu Camel và Camel 2 hướng đến nhóm khách hàng cần xe sử dụng cho mục đích giao vận. Ngoài các thiết kế đặc thù giúp xe đáp ứng các yêu cầu riêng, xe cũng được thiết kế để có thể hoán đổi pin.

Selex Camel và Camel 2 sử dụng tối đa 3 pack pin Li-ion; khi sử dụng hết pin, người dùng có thể tới trạm đổi pin của hãng, đổi lấy pack pin đã sạc đầy. Đây chính là điều giúp người sử dụng xe có thể loại bỏ nhiều tiếng chờ sạc, giúp người sử dụng có thể tiếp tục hành trình ngay.

Trạm đổi pin của Selex có 19 khoang pin, có kết nối internet và có thể hoạt động tự động, chỉ cần giám sát từ xa.

Hiện nay, Selex Motors đã lắp đặt hơn 100 trạm đổi pin trên khắp Việt Nam, tập trung ở các thành phố lớn. Các trạm đổi pin này cũng là sản phẩm do Selex Motors nghiên cứu và sản xuất. Mỗi trạm có 19 khoang và chứa pin tối đa 18 pack pin (1 khoang trống phục vụ đổi pin), được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước cao.

Mỗi trạm đều có 2 camera giám sát, một màn hình cảm ứng để thao tác đổi pin; mỗi khoang pin đều có cảm biến nhiệt độ, hệ thống làm mát cơ chế chống rò điện tự động, chống quá áp, chống quá dòng...

Công nhân đóng pin trong nhà máy pin của Selex.

Theo thông tin do Selex công bố, pin của hãng sử dụng cell Li-ion 21700 do LG và Samsung cung cấp, được đóng trong pack bằng nhựa ABS và nhôm. Mỗi pack có dung lượng 1,16 kWh, nặng hơn 7 kg. Các pack pin do Selex sản xuất đạt tiêu chuẩn IP67, có thể hoạt động trong dải nhiệt độ từ -10oC đến 60oC.

Nhà máy pin của Selex nằm tại Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội ) cùng với dây chuyền sản xuất xe máy điện. Selex cho biết rằng nhà máy có năng lực sản xuất 50.000 pack/năm. Ngoài pin do đối tác cung cấp, Selex đã làm chủ toàn bộ thiết kế, công nghệ, phần cứng và phần mềm .

Nhà máy pin của Selex là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam LG Chem kiểm tra và công nhận đạt tiêu chuẩn.

Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, tất cả cell pin đều sẽ được phân loại trước khi đóng pack nhằm đảm bảo pack pin thành phẩm có chất lượng đồng đều; tất cả viên pin không đạt tiêu chuẩn sẽ được gửi trả, không được sử dụng.

Pack pin sau khi đóng cũng sẽ được kỹ sư kiểm tra. Theo chia sẻ từ Selex, hãng đã thiết kế 14 bài thử trên máy tính cho pack pin thành phẩm, bên cạnh bài kiểm tra dò khí để đảm bảo pin đạt tiêu chuẩn kháng nước/bụi. Chỉ cần không đạt 1 trong 14 bài kiểm tra, pack pin sẽ được tháo dỡ và kiểm tra ngược từ cuối quy trình lắp ráp.

Cũng theo Selex, nhà máy pin của hãng không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia hay quốc tế, mà cũng đã được đối tác cung cấp pin kiểm tra và đánh giá; nhà máy pin của Selex cũng là cơ sở đầu tiên ở Việt Nam được LG Chem chứng nhận đạt tiêu chuẩn.