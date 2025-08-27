Xe máy điện 3 bánh kèm thùng chứa đồ, tải trọng 226kg, có giảm xóc, số lùi, hội shipper chắc rất thích cho đến khi thấy giá

Puckipuppy vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ba bánh điện mới mang tên Rottweiler, nhắm đến phân khúc cao cấp và cạnh tranh với các dòng sản phẩm của Buzz hay Velotric. Mẫu e-trike này đã được mở bán toàn cầu thông qua website chính thức của hãng.

Rottweiler sở hữu khung nhôm với thiết kế khung thấp (step-through), thuận tiện cho việc lên xuống. Dù không có khả năng gập gọn như đối thủ Velotric Triker, Rottweiler lại gây ấn tượng nhờ tay lái kiểu "cánh bướm" độc đáo, cho phép người dùng thay đổi nhiều tư thế cầm lái khác nhau. Cụm tay lái này được tích hợp màn hình HD 4.7 inch, hiển thị các thông tin như tốc độ, mức pin, công suất động cơ và các thông số vận hành khác.

Về hiệu năng, Rottweiler được trang bị động cơ điện có công suất cực đại 960 W (danh định 750 W) đi kèm cảm biến lực đạp, giúp xe đạt vận tốc tối đa 25 km/h. Pin đi kèm có dung lượng 48 V 15 Ah (720 Wh), cho phép xe di chuyển tối đa 88 km chỉ với một lần sạc. Khung nhôm chắc chắn cho phép xe chở được tải trọng lên đến 226,7 kg.

Xe sử dụng bộ lốp béo kích thước 20 x 4 inch, hệ thống phanh thủy lực và giảm xóc kép, giúp đảm bảo an toàn và êm ái trên nhiều loại địa hình. Một số trang bị đáng chú ý khác bao gồm hệ truyền động Shimano 7 cấp số, ga tay, tín hiệu rẽ phía sau, phanh đỗ và xích chống ăn mòn. Đặc biệt, Rottweiler còn có thêm tính năng số lùi điều khiển bằng ngón tay cái - một điểm hiếm gặp trên các dòng xe ba bánh điện.

Puckipuppy Rottweiler được bán với hai màu xanh và đen, giá niêm yết là 2.399 USD (khoảng 63 triệu đồng). Người dùng có thể đặt mua trực tiếp trên website chính thức của Puckipuppy.