Xe Lexus đấu giá 'ế' của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục lên sàn

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa thông báo tổ chức đấu giá lần thứ ba đối với chiếc ô tô Lexus thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan sau hai phiên đấu giá trước không thành.

Theo thông báo ngày 21/7, phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 11/8 theo hình thức đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Người có nhu cầu tham gia có thể đăng ký xem tài sản, giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các tài liệu liên quan tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM trong thời gian từ ngày 3-5/8, trong giờ hành chính.

Tài sản được đưa ra đấu giá là chiếc ô tô Lexus 5 chỗ màu đen, sản xuất năm 2013, thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan.

Chiếc Lexus của bà Trương Mỹ Lan﻿ được giảm giá để lên sàn đấu giá lần 3 (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM).

Theo hồ sơ hiện trạng, chiếc xe đã qua sử dụng, hiện bị hỏng pin nên không thể di chuyển dù vẫn có thể nổ máy. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến mẫu xe sang cũ này chưa tìm được chủ mới sau hai lần đấu giá.

Ở lần đấu giá đầu tiên, chiếc Lexus được chào bán với giá khởi điểm hơn 767 triệu đồng nhưng không có người trúng đấu giá. Sau đó, mức giá được điều chỉnh xuống còn 698 triệu đồng ở lần đấu giá thứ hai, song vẫn không đấu giá thành công.

Trong lần đấu giá thứ ba, giá khởi điểm tiếp tục được giảm xuống còn 635 triệu đồng, thấp hơn khoảng 132 triệu đồng so với lần đầu tiên. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 127 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã đấu giá thành công một số tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có chiếc Maybach 4 chỗ màu trắng mang biển số tứ quý 9 với giá 16,6 tỷ đồng và một chiếc BMW với giá trúng đấu giá 879 triệu đồng.