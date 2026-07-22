HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe Lexus đấu giá 'ế' của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục lên sàn

Lê Tuấn
|

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa thông báo tổ chức đấu giá lần thứ ba đối với chiếc ô tô Lexus thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan sau hai phiên đấu giá trước không thành.

Theo thông báo ngày 21/7, phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 11/8 theo hình thức đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Người có nhu cầu tham gia có thể đăng ký xem tài sản, giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các tài liệu liên quan tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM trong thời gian từ ngày 3-5/8, trong giờ hành chính.

Tài sản được đưa ra đấu giá là chiếc ô tô Lexus 5 chỗ màu đen, sản xuất năm 2013, thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan.

Chiếc Lexus của bà Trương Mỹ Lan﻿ được giảm giá để lên sàn đấu giá lần 3 (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM).

Theo hồ sơ hiện trạng, chiếc xe đã qua sử dụng, hiện bị hỏng pin nên không thể di chuyển dù vẫn có thể nổ máy. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến mẫu xe sang cũ này chưa tìm được chủ mới sau hai lần đấu giá.

Ở lần đấu giá đầu tiên, chiếc Lexus được chào bán với giá khởi điểm hơn 767 triệu đồng nhưng không có người trúng đấu giá. Sau đó, mức giá được điều chỉnh xuống còn 698 triệu đồng ở lần đấu giá thứ hai, song vẫn không đấu giá thành công.

Trong lần đấu giá thứ ba, giá khởi điểm tiếp tục được giảm xuống còn 635 triệu đồng, thấp hơn khoảng 132 triệu đồng so với lần đầu tiên. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 127 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã đấu giá thành công một số tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có chiếc Maybach 4 chỗ màu trắng mang biển số tứ quý 9 với giá 16,6 tỷ đồng và một chiếc BMW với giá trúng đấu giá 879 triệu đồng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

TP. HCM

Trương Mỹ Lan

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại