‘Xe khỉ’ Honda Monkey 2026 ra mắt với yên mới chất chơi hơn, giá đắt hơn SH

Honda Monkey mới mang diện mạo thời trang cùng sắc màu trẻ trung, hướng tới nhóm khách hàng cá tính muốn sở hữu dòng minibike huyền thoại làm phong cách sống.

Dòng xe huyền thoại Honda Monkey vừa được liên doanh Honda Motor Indonesia giới thiệu tại quốc gia này. Ở lần nâng cấp này, mẫu minibike biểu tượng được làm mới bằng những gam màu trẻ trung và họa tiết thời trang, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt và coi xe máy là một phần của phong cách sống.

Honda Monkey mới được giới thiệu tại Indonesia. Ảnh: Honda

Điểm nhấn lớn nhất trên Honda Monkey phiên bản mới nằm ở các tùy chọn màu sắc đậm tính biểu cảm, bao gồm Vàng Banana Yellow, Đỏ Millenium Red và Xám Pearl Cadet Gray. Đi kèm với lớp sơn mới là phần yên đôi bọc da họa tiết caro bắt mắt, giúp tăng thêm vẻ tinh nghịch và thời thượng cho tổng thể phương tiện.

Xe có nhiều màu sắc mới hấp dẫn. Ảnh: Honda

Dù làm mới diện mạo nhằm khẳng định vị thế của một mẫu xe chơi phân khúc cao cấp sở hữu thiết kế táo bạo, xe vẫn giữ vẹn nguyên dáng hình cổ điển, cấu trúc khung gầm cốt lõi, kiểu dáng nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ đặc trưng từ thế hệ đầu tiên ra mắt năm 1961.

Đại diện Honda cho biết dòng xe này luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng những khách hàng coi xe máy là một phần của lối sống, đồng thời giúp họ tự tin thể hiện bản sắc cá nhân một cách vui nhộn và thời trang.

Bên cạnh ngoại hình cá tính, Honda Monkey được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại để mang lại sự tiện nghi trong đô thị. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rõ nét các thông số như tốc độ, thanh đo nhiên liệu sáu phân đoạn và đồng hồ đo quãng đường với hai chế độ đo hành trình. Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng đèn LED giúp tối ưu hóa khả năng quan sát trong mọi điều kiện thời tiết.

Về khả năng vận hành, mẫu xe chơi này sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí. Nhờ tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số 5 cấp, xe đạt mức tiết kiệm nhiên liệu tối ưu cùng khả năng tăng tốc nhạy bén từ dải vòng tua thấp đến cao. Khối động cơ có đường kính và hành trình pít-tông đạt 50,0 x 63,1 mm cùng tỷ số nén 10,0:1, tạo ra mức hiệu suất vận hành linh hoạt cho mọi điều kiện đường sá nội đô.

Trải nghiệm lái của dòng minibike này cũng được nâng cao nhờ hệ thống phuộc trước hành trình ngược (Upside Down) của thương hiệu Showa kết hợp với giảm xóc đôi phía sau, mang lại sự cân bằng giữa độ êm ái và cảm giác lái thể thao.

Khả năng bám đường và độ ổn định của xe được bảo đảm bằng bộ lốp dạng khối gai địa hình, kích thước bánh trước đạt 120/80-12 65J và bánh sau đạt 130/80-12 69J.

Honda Monkey là dòng xe chơi có giá không hề rẻ. Ảnh: Honda

Tại thị trường Indonesia, Honda Monkey phiên bản mới có giá bán chính thức On The Road (OTR) tại Jakarta là 88.094.000 IDR, tương đương khoảng 136.200.000 VND theo tỷ giá hiện tại.