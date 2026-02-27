Xe khách va chạm xe 16 chỗ, 1 người chết, nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 27-2, tại Km 76 quốc lộ 1, thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
Vào thời gian trên, xe khách giường nằm BKS 37G-001.xx lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã xảy ra va chạm trực diện với ô tô loại 16 chỗ mang BKS 29B-113.xx lưu thông hướng ngược lại.
Vụ va chạm mạnh khiến ô tô 16 chỗ biến dạng phần đầu, vỡ nát. Xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phần đầu.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ ngồi phía trước xe 16 chỗ tử vong, 5 người trên xe này bị thương.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Hữu Lũng.
Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng làm rõ.