Xe khách va chạm xe 16 chỗ, 1 người chết, nhiều người bị thương

Như Quỳnh |

Sau khi va chạm với xe khách giường nằm, xe 16 chỗ dập nát phần đầu. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 27-2, tại Km 76 quốc lộ 1, thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, xe khách giường nằm BKS 37G-001.xx lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã xảy ra va chạm trực diện với ô tô loại 16 chỗ mang BKS 29B-113.xx lưu thông hướng ngược lại.

Vụ va chạm mạnh khiến ô tô 16 chỗ biến dạng phần đầu, vỡ nát. Xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phần đầu.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ ngồi phía trước xe 16 chỗ tử vong, 5 người trên xe này bị thương.

Xe khách va chạm xe 16 chỗ, 1 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Xe 16 chỗ giập nát phần đầu. Ảnh: Otofun

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Hữu Lũng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng làm rõ.

