Bị hỏi “anh có sốc khi phụ nữ giỏi hơn anh nhiều?", nam tài xế có câu trả lời thẳng

Câu chuyện mai mối của cặp đôi Huỳnh Quang Minh (42 tuổi, tài xế du lịch và kinh doanh quán cà phê, TPHCM) và Võ Ngọc Bích Trâm (40 tuổi, nhân viên văn phòng, TPHCM) trong chương trình Bạn muốn hẹn hò đến nay vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả.

Cả hai đến với Bạn muốn hẹn hò để tìm cho mình một cơ hội hạnh phúc mới sau những “đổ vỡ” trong quá khứ. Theo anh Quang Minh chia sẻ, anh từng trải qua một lần đò.

Anh và vợ cũ kết hôn vào năm 2012, sau 7 năm tìm hiểu, hẹn hò. Đến năm 2014, họ hạnh phúc chào đón sự ra đời của cậu con trai đầu lòng. Thời gian con mới sinh, anh Minh xác định bản thân phải kiếm thật nhiều tiền, làm cho dựa vững chãi để có thể lo được cho vợ con một cuộc sống đủ đầy.

Vì tính chất công việc - làm cho một công ty vận chuyển, thường xuyên làm ca đêm và ít khi có mặt ở nhà nên anh Minh không có nhiều quỹ thời gian để san sẻ việc nhà cũng như chăm con cùng vợ.

“Rồi bỗng một ngày, tôi nhận được tờ đơn tòa án. Tờ đơn đơn phương ly dị. Đó là một cú sốc đối với tôi. Tôi không nghĩ mình phạm phải lỗi lầm gì. Tôi đã cố gắng giải thích và mong vợ thông cảm, nhưng cả hai đã không tìm được tiếng nói chung. Khi bé được 15 tháng thì chính thức ly dị” , anh Minh nghẹn ngào chia sẻ.

Khi đến với Bạn muốn hẹn hò, anh Minh mong muốn tìm một người bạn đời với 2 tiêu chí: Hiền và chung thủy.

Anh Quang Minh tự tin chia sẻ về ưu điểm của mình. (Ảnh chụp màn hình)

Còn ở phía bên kia hàng rào, chị Võ Ngọc Bích Trâm chưa từng kết hôn. Chị Trâm có mối tình đầu tiên khi vừa mới ra trường và bắt đầu đi làm. Dù còn rất trẻ, chị đã sớm xác định yêu là để đi đến hôn nhân. Vì thế, khi bắt đầu mối tình đầu ấy, chị bước vào với tất cả sự nghiêm túc và sẵn sàng cho một tương lai lâu dài cùng đối phương.

Tuy nhiên khi cả hai gần tiến tới hôn nhân, thì bố của bạn trai chị Trâm mất. Chị Trâm thấu hiểu và đồng cảm với sự mất mát lớn đó, nhưng người bạn trai lại nói một câu khiến lòng chị “nổi sóng”: Ba mất, anh phải để tang ba. Em có chờ được thì chờ”.

“Đó là việc bình thường. Thế nhưng, khi nghe câu nói đó, mình đã bị tổn thương. Lúc đó, anh ấy cũng đang gặp một số sự cố về bản thân cũng như công việc. Hai bên cũng có những hiểu lầm. Mình cảm thấy niềm tin giữa hai bên không đủ mạnh, không đủ vững để tiếp tục mối quan hệ, nên mình dừng lại”, chia sẻ của chị Bích Trâm.

Sau 8 năm chia tay mối tình đầu, chị mới bén duyên với mối tình thứ hai - người hơn chị 10 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Người đàn ông này đã có đủ mọi thứ - tài sản, con cái và giờ anh ta dường như chỉ muốn có thêm một người vợ để tô điểm cho cuộc sống hoàn hảo hơn. Không cảm nhận được tình yêu chân thành và không muốn trở thành người dư thừa trong chính gia đình nhỏ của mình, chị quyết định chia tay.

Hiện giờ, chị Trâm mong muốn tìm được một nửa biết quan tâm. tới gia đình, tôn trọng giá trị gia đình.

Chị Bích Trâm. (Ảnh chụp màn hình)

Khi được trực tiếp gặp mặt đối phương, cả hai đã có thể thoải mái chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình về chuyện tương lai. Anh Minh ghi điểm với vẻ ngoài điển trai và phong thái nói chuyện điềm đạm. Anh khẳng định bản thân thuộc tuýp người truyền thống nhưng không bảo thủ, gia trưởng. Anh thấu hiểu tâm lý phụ nữ và khẳng định sẽ hết lòng yêu thương vợ con.

Tuy nhiên chị Trâm lại đưa ra câu hỏi có phần bất ngờ: “ Anh có bị sốc không khi phụ nữ giỏi hơn anh nhiều?”; “Anh có kỳ thị khi người phụ nữ ấy có những điểm mạnh mà anh không thích, ví dụ như học vấn?. Anh có ủng hộ cô ấy học cao hơn nữa không?".

Không chần chứ, anh Minh lập tức đưa ra câu trả lời: "Không hề. Nếu dùng từ giỏi hơn anh thì anh có thể khẳng định, mỗi người đều có một tài năng riêng. Em có thể học cao, nâng cao chuyên môn để kiếm tiền. Em học cao nhưng chưa chắc về cuộc sống, tâm lý gia đình em đã hơn người khác. Đối với anh, việc học cao hơn, kiếm tiền nhiều hơn không quan trọng, chỉ cần đối đãi với nhau tử tế, đàng hoàng là được”.

Trong bối cảnh đó, chị Trâm chia sẻ rõ quan điểm của mình về cuộc sống gia đình. Chị nói: “Theo em, người đàn ông phải tôn trọng gia đình, tôn trọng người phụ nữ của mình. Mỗi người đều có quá khứ riêng, suy nghĩ riêng. Em mong muốn gia đình được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và niềm tin”.

(Ảnh chụp màn hình)

Cả hai tỏ ra rất thoải mái, thẳng thắn chia sẻ về quan điểm hôn nhân, đồng nhất khép lại quá khứ. Thế nhưng vào thời điểm quyết định cuối cùng, chỉ có anh Minh bấm nút đồng ý hẹn hò còn chị Trâm thì không. Chị cho biết bản thân hơi kỹ tính nên cần thời gian suy nghĩ thêm về mối quan hệ này. Dù không thể nên duyên, nhưng cả hai đều đã có thêm một người bạn mới sau chương trình.