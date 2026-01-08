Xe khách rượt đuổi ô tô tải trên cao tốc, hành khách hoảng sợ van xin xuống xe: Bức xúc nguyên nhân

Sáng hôm nay (8/1), mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh hỗn loạn trên xe khách. Theo nội dung clip, các hành khách trên xe đang tỏ ra vô cùng hoảng sợ, la hét yêu cầu tài xế dừng xe lại để mọi người xuống xe.

Người quay clip liên tục nói: "Cho người ta xuống đi, rồi anh chạy thế nào thì anh chạy. Bác tài ơi, nan nỉ đó bác ơi, có người xỉu rồi đây. Tài xế chạy mà không nghĩ tới ai hết...". Đan xen đó là những tiếng kêu thất thanh, kêu cứu cùa các hành khách khác.

Được biết, đoạn clip được quay trên chuyến xe biển số Đồng Tháp của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hùng Hiếu

Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ một va chạm giao thông khi xe khách mang BKS: 63B-013.64 bị xe tải nhỏ va vào làm vỡ kính chiếu hậu bên phải. Xe tải đã bỏ chạy, thay vì dừng lại giải quyết sự việc. Ngay sau đó, tài xế xe khách đã tăng tốc truy đuổi, khiến toàn bộ hành khách rơi vào trạng thái hoảng loạn.





Chia sẻ sự việc xảy ra trên báo PLO, anh L. (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), người trực tiếp có mặt trên chuyến xe cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h50' tối ngày hôm qua (7/1).

Thời điểm đó, xe đang di chuyển hướng từ TP. HCM về khu vực đô thị Mỹ Tho. Khi đến đoạn đường chuẩn bị xuống cao tốc TP.HCM – Trung Lương, xe tải va quẹt rồi bỏ chạy. Tài xế xe khách không giữ được bình tĩnh, đạp ga truy đuổi. Tại vòng xoay gần cầu Chợ Bưng, xe tải chạy vòng tròn để cắt đuôi thì xe khách cũng đánh lái quay đầu theo nhiều vòng, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn giữa giao lộ đông đúc.

Sau khi không thể tiếp tục truy đuổi, xe khách buộc phải dừng lại. Nhiều hành khách vì quá sợ hãi đã quyết định xuống xe, gọi người thân đến đón, từ chối tiếp tục hành trình.

Trả lời trên VnExpress, ông Lương Xuân Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hùng Hiếu, cho biết đã đình chỉ công việc tài xế và yêu cầu tường trình sự việc. Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang xác minh, mời chủ phương tiện và các tài xế liên quan làm việc.