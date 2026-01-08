Người đàn ông gặp tai nạn, tử vong trên phố Hà Nội: Camera hé lộ nguyên nhân

Thông tin trên báo Lao Động, vụ tai nạn trong clip dưới đây xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay (8/1) trên đường Cầu Giấy (đoạn nút giao với đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội).Thời điểm này, một người điều khiển xe máy đang lưu thông ở làn giữa thì bất ngờ ngã xuống đường, va chạm với xe bán tải đang đi ở làn bên trái.

Người điều khiển xe máy bị bánh xe ô tô bán tải chèn lên người, dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân cách xe máy khoảng 3-4m. Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông khu vực ùn ứ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đoạn camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn. Theo dõi clip thì có thể thấy thời điểm xảy ra tai nạn, trên đường có khá đông các phương tiện lưu thông.

Lúc này, người điều khiển xe máy đã phóng vượt lên từ bên phải tạt qua đầu một xe máy khác gây va chạm. Người này ngã lăn ra đường ngay khi một ôtô bán tải đi tới và cán qua.

Trong khi đó, Dân Trí thông tin nguyên nhân có lẽ xuất phát từ việc người đàn ông phanh gấp khi đang tăng tốc và lách sang trái để vượt đã khiến xe máy trượt ngã.