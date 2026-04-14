Xe khách lật trên Quốc lộ 14, nhiều người hoảng loạn

Hoàng Thanh |

Xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 14 thì bất ngờ mất lái, lao xuống mương nước bên vệ đường khiến nhiều người hoảng loạn.

Tối 14-4, Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ xe khách không may bị lật trên Quốc lộ 14.

Hiện trường vụ xe khách bị lật

Vào khoảng 19 giờ cùng ngày, xe khách BKS 47H - 048.xx lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Khi đến địa phận thôn Diên Bình 1, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi thì không may mất lái, lao xuống mương nước sâu bên vệ đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 9 hành khách cùng với người nhà xe. Rất may, vụ tai nạn không gây thương tích về người, xe khách bị hư hỏng nặng.

Xe khách chở 9 hành khách bị lật trên Quốc lộ 14

Xe khách chở 9 hành khách bị lật trên Quốc lộ 14

Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người

Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Tô, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt, có thể là nguyên nhân khiến xe bị mất lái. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhà xe đã đón xe khác cho các hành khách tiếp tục hành trình.


Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
