Xe khách lấn làn tông tử vong bé gái 3 tuổi trên đường về quê ăn Tết

Ngày 8-2, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữa hình sự tài xế xe khách Bùi Văn Giàu (34 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi điều khiển xe lấn làn gây tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo cơ quan công an, trích xuất camera an ninh cho thấy việc lấn làn ẩu của tài xế xe khách là rất rõ ràng và đã tông vào xe máy hướng ngược lại khiến một bé gái 3 tuổi tử vong tại chỗ.

Cũng theo Công an huyện Krông Búk, Ban An toàn giao thông huyện đã hỗ trợ gia đình nạn nhân gặp tai nạn thương tâm số tiền 5 triệu đồng. Công an huyện Krông Búk cũng phối hợp một số đoàn thể kêu gọi quyên góp được hơn 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự cho bé gái.

Người cha đau đớn bên thi thể con gái

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 7-2, anh N.T.N. (34 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy chở vợ và con gái 3 tuổi từ tỉnh Bình Dương về quê ăn Tết.

Khi lưu thông đến địa phận xã Chư Kpô (huyện Krông Búk) thì xe máy của anh N. bị xe khách do tài xế Giàu điều khiển hướng lấn làn tông trúng.

Vụ tai nạn khiến con gái anh N. tử vong tại chỗ, vợ anh bị chấn thương bất tỉnh và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Chứng kiến cảnh người cha khóc nghẹn ôm thi thể con gái vào lòng, nhiều người không cầm được nước mắt.