Xe khách giường nằm lao xuống đèo An Khê ở Gia Lai, nhiều người thương vong

Nguyễn Gia
|

Bị xe tải tông từ phía sau trên đèo An Khê (QL19, Gia Lai), xe khách giường nằm chở 12 người lao xuống vực sâu khoảng 40m khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Sáng 11/5, lãnh đạo UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) thông tin, đèo An Khê đoạn trên quốc lộ 19 (thuộc thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê) xảy ra vụ xe khách rơi xuống vực khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Lực lượng chức năng cùng phương tiện tỉnh Gia Lai hỗ trợ kéo xe khách lên khỏi vực trên đèo An Khê. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 22h55 ngày 10/5, thời điểm này, xe ben BKS 77H-003.xx do ông NT.Y. (Sinh năm 1998, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Pleiku - Quy Nhơn.

Khi đến địa điểm tại Km 61+100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê thì tông vào đuôi xe khách BKS 50H-059.xx (của nhà xe Lâm Nhật Minh, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng) do ông P.T.T. (SN 1998, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Nhận được tin báo, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Gia Lai và xã Bình Khê đã huy động nhân lực, sử dụng thiết bị, dây cáp để tiếp cận xe khách và đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Chiếc xe tải tông xe khách giường nằm tại hiện trường. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Xác minh ban đầu, thời điểm này trên xe có 12 người gồm cả tài xế và hành khách. Vụ tai nạn khiến bà P.T.N. (SN 1988, hành khách trên xe, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) tử vong sau đó.

Hai nạn nhân khác bị gãy xương ở chân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, những người còn lại bị thương nhẹ được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn.

Vụ tai nạn khiến 2 phương tiện hư hỏng, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

