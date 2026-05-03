Vụ ô tô chèn ngã xe máy trên quốc lộ: Làm rõ mối quan hệ giữa 2 lái xe, bất ngờ nguyên nhân

Trang Anh |

Kiểm tra nhanh, cả hai lái xe đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Qua làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe ô tô đã cung cấp thông tin về nguyên nhân vụ va chạm.

Tối 02/5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhanh chóng vào cuộc xác minh nội dung clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô con đang lưu thông thì bất ngờ đánh lái sang làn đường ngoài cùng bên phải và chèn ngã người đàn ông đi xe máy.

Theo đó, cơ quan chức năng đã làm việc với các bên liên quan, người điều khiển phương tiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chiều 01/5/2026 anh N.Đ.S (sinh năm 1980), trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, điều khiển ôtô biển kiểm soát 36A - 691.xx chở theo gia đình gồm mẹ đẻ, vợ và con gái, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Do phát sinh mâu thuẫn với mẹ đẻ nên trong quá trình điều khiển xe, anh S. không tập trung. Khoảng 15h cùng ngày, khi đến Km 296 + 270 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hoạt Giang, do không chú ý quan sát, chuyển làn đường không đúng quy định dẫn đến xe ôtô biển kiểm soát 36A - 691.xx đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36C2 - 424.9x do anh L.V.D (sinh năm 1983), trú tại thôn 14, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa điều khiển.

Hình ảnh cắt từ clip

Lúc này, người thân trên xe nhắc nhở anh S. đã xảy ra va chạm và dừng phương tiện, cách hiện trường khoảng 200m. Sau đó, anh S. và gia đình đã chở anh L.V.D vào Bệnh viện Đa khoa Hà Trung kiểm tra. Làm việc với cơ quan chức năng, anh L.V.D xác định giữa hai người không quen biết gì, không có mâu thuẫn gì từ trước. Kiểm tra nhanh, cả hai lái xe đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 01/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô con đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ đánh lái sang làn đường ngoài cùng bên phải và chèn ngã người đàn ông đi xe máy.

Sau khi nội dung clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến cộng đồng mạng cho rằng tài xế ô tô cố ý đâm va vào xe máy, cần phải xử lý nghiêm.

