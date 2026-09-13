Xe khách chạy lùi cán tử vong nam sinh lớp 6 đang đạp xe đến trường: Camera ghi lại khoảnh khắc đau lòng

Nam học sinh lớp 6 đang đi xe đạp đi học trên đường thì xe khách chạy lùi cán trúng dẫn tới tử vong.

Chiều 12/9, Công an xã Tân An đang phối hợp cùng các đơn vị Công an TP.Đồng Nai điều tra vụ xe khách chạy lùi cán chết nam học sinh lớp 6 đang đi xe đạp đi học trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, em L.Q.T. (học sinh lớp 6 một trường cấp 2) đạp xe đạp theo đường ĐT 767 đến trường đi học. Khi đến khu vực dốc Hoàng Tử Bé (Km11, ấp 3 xã Tân An) xảy ra va chạm với xe khách và bị cán tử vong.Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo camera trước khi xảy ra tai nạn, nam sinh đạp xe sát lề đường bên phải. Cùng lúc này, xe khách biển số 60H-294.xx đang bật tín hiệu và chạy lùi theo sát mép đường, gần như chắn hết phần đường.

Phát hiện xe khách tới gần, nam sinh vội lách sang trái để tránh nhưng không kịp. Sau va chạm, nam sinh cùng xe đạp ngã xuống đường, bị cuốn vào khu vực bánh sau bên trái xe khách, tử vong sau đó.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.