Xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai bốc cháy dữ dội trong đêm, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phương tiện, khiến 7 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy xe làm 7 nguòi tử vong thương tâm.

Rạng sáng 21/7, một vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, khiến 7 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 50H-447.XX lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có nhiều hành khách.

Hiện trường vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong thương tâm.

Khi xe vừa qua khu vực ngã ba Sông Thao, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phần đầu xe nên lập tức cho phương tiện dừng lại.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan ra toàn bộ thân xe. Một số hành khách kịp thời thoát ra ngoài, trong khi nhiều người không may mắc kẹt bên trong.

Phát hiện vụ việc, người dân sinh sống gần hiện trường đã mang bình chữa cháy cùng các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh và bao trùm toàn bộ xe khách nên nỗ lực chữa cháy tại chỗ không đạt hiệu quả.

Đáng chú ý, vị trí xe khách bốc cháy chỉ cách một cây xăng khoảng 100 m. Cột lửa bốc cao khiến nhiều người lo ngại đám cháy có thể lan sang khu vực xung quanh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phân luồng giao thông qua khu vực.

Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong.

Hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.