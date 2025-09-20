HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe khách bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 18

Nguyễn Thắng |

Chiều 20/9, một chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy, khói đen bốc cao trên quốc lộ 18 thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Lái xe và hành khách đã thoát khỏi xe an toàn.

Theo đó, xe ô tô khách giường nằm khi đang lưu thông trên quốc lộ 18 hướng từ tỉnh Bắc Ninh đi sân bay Nội Bài (Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao. 8 hành khách và lái xe ô tô đã kịp thời thoát khỏi xe an toàn.

Xe khách bốc cháy mang biển kiểm soát 36H - 1001.XX khi đi đến đoạn qua phường Đại Phúc.

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho lái xe và hành khách.

Tham gia đường dây mua bán nội tạng người , cô gái trẻ bị khởi tố - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Công an tỉnh Bắc Ninh điều 2 xe chữa cháy, 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Đại Phúc, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức phương án chữa cháy , bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông.

Hiện đám cháy được dập tắt. Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

