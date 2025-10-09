Xe hybrid mới của Honda gây sốt khi vừa ra mắt

Dù từng nhận không ít hoài nghi khi ra mắt nhưng mẫu Honda Prelude thế hệ mới lại đang có được thành công bước đầu ngoài mong đợi. Cụ thể, mẫu coupe hybrid này đang tạo nên một cơn sốt thực sự tại quê nhà Nhật Bản.

Theo kế hoạch ban đầu, Honda chỉ kỳ vọng sẽ có khoảng 300 khách hàng ký hợp đồng mỗi tháng. Nhưng từ ngày 5/9 đến 6/10, hãng đã nhận được tới 2.400 đơn đặt hàng.

Nhu cầu tăng vọt khiến một số đại lý phải tạm ngừng nhận thêm đơn, trong khi Honda cho biết sẽ đẩy mạnh sản xuất để rút ngắn thời gian chờ cho những khách tiên phong.

Về nhóm khách hàng, Honda cho biết phần lớn người mua Prelude là ở độ tuổi trung niên và cao niên, đặc biệt là những người ở độ tuổi 50-60 đang tìm kiếm một chiếc xe chơi hoặc xe thứ hai. Theo thống kê của hãng, trắng là màu được ưa chuộng nhất (63%), tiếp theo là xám (16%), đen (11%) và đỏ (10%).

Tại Nhật Bản, Prelude có giá khởi điểm 6.179.800 yên (khoảng 1,04 tỷ đồng). Phiên bản Limited Edition hai tông màu, bán độc quyền trực tuyến với giá 6.480.100 yên (khoảng 1,09 tỷ đồng), cũng đã cháy hàng chỉ sau vài ngày mở bán.

Thực tế, Prelude mới tại Nhật Bản có một mức giá không hề rẻ, thậm chí còn cao hơn so với mẫu Nissan Z sử dụng máy V6 công suất 400 mã lực. Nhưng điều đó dường như không làm giảm đi sức hấp dẫn của Prelude đối với những khách hàng có niềm hoài niệm với dòng xe thể thao này.

Sự bùng nổ của Prelude tại Nhật không chỉ đánh dấu một cú hích thương mại cho Honda, mà còn cho thấy thị trường coupe hybrid vẫn còn sức hút lớn.

Về mặt kỹ thuật, Honda Prelude mới sử dụng nền tảng hybrid e:HEV. Xe có hai mô-tơ điện đảm nhiệm việc truyền lực tới bánh xe, được cung cấp năng lượng bởi động cơ xăng hoạt động như máy phát.

Honda còn trang bị hệ thống “S+ Shift”, được mô tả là mang lại cảm giác sang số tương tự hộp số nhiều cấp, cùng hệ thống treo trước trục kép và giảm chấn chủ động thừa hưởng từ Civic Type R. Tất cả mang lại cho Prelude khả năng vận hành linh hoạt, khác biệt so với bất kỳ mẫu xe Honda nào từng sản xuất.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm. Máy xăng kết hợp với mô-tơ điện để cho ra tổng công suất đạt 200 mã lực và 315 Nm.