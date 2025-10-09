HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe hybrid mới của Honda gây sốt khi vừa ra mắt

Lê Tuấn |

Mẫu Honda Prelude gây bất ngờ khi thu về lượng đơn đặt hàng vượt gấp tám lần mục tiêu của hãng chỉ sau khoảng một tháng ra mắt.

Dù từng nhận không ít hoài nghi khi ra mắt nhưng mẫu Honda Prelude thế hệ mới lại đang có được thành công bước đầu ngoài mong đợi. Cụ thể, mẫu coupe hybrid này đang tạo nên một cơn sốt thực sự tại quê nhà Nhật Bản.

Xe hybrid mới của Honda gây sốt khi vừa ra mắt- Ảnh 1.

Theo kế hoạch ban đầu, Honda chỉ kỳ vọng sẽ có khoảng 300 khách hàng ký hợp đồng mỗi tháng. Nhưng từ ngày 5/9 đến 6/10, hãng đã nhận được tới 2.400 đơn đặt hàng.

Nhu cầu tăng vọt khiến một số đại lý phải tạm ngừng nhận thêm đơn, trong khi Honda cho biết sẽ đẩy mạnh sản xuất để rút ngắn thời gian chờ cho những khách tiên phong.

Xe hybrid mới của Honda gây sốt khi vừa ra mắt- Ảnh 2.

Về nhóm khách hàng, Honda cho biết phần lớn người mua Prelude là ở độ tuổi trung niên và cao niên, đặc biệt là những người ở độ tuổi 50-60 đang tìm kiếm một chiếc xe chơi hoặc xe thứ hai. Theo thống kê của hãng, trắng là màu được ưa chuộng nhất (63%), tiếp theo là xám (16%), đen (11%) và đỏ (10%).

Tại Nhật Bản, Prelude có giá khởi điểm 6.179.800 yên (khoảng 1,04 tỷ đồng). Phiên bản Limited Edition hai tông màu, bán độc quyền trực tuyến với giá 6.480.100 yên (khoảng 1,09 tỷ đồng), cũng đã cháy hàng chỉ sau vài ngày mở bán.

Xe hybrid mới của Honda gây sốt khi vừa ra mắt- Ảnh 3.

Thực tế, Prelude mới tại Nhật Bản có một mức giá không hề rẻ, thậm chí còn cao hơn so với mẫu Nissan Z sử dụng máy V6 công suất 400 mã lực. Nhưng điều đó dường như không làm giảm đi sức hấp dẫn của Prelude đối với những khách hàng có niềm hoài niệm với dòng xe thể thao này.

Xe hybrid mới của Honda gây sốt khi vừa ra mắt- Ảnh 4.

Sự bùng nổ của Prelude tại Nhật không chỉ đánh dấu một cú hích thương mại cho Honda, mà còn cho thấy thị trường coupe hybrid vẫn còn sức hút lớn.

Về mặt kỹ thuật, Honda Prelude mới sử dụng nền tảng hybrid e:HEV. Xe có hai mô-tơ điện đảm nhiệm việc truyền lực tới bánh xe, được cung cấp năng lượng bởi động cơ xăng hoạt động như máy phát.

Honda còn trang bị hệ thống “S+ Shift”, được mô tả là mang lại cảm giác sang số tương tự hộp số nhiều cấp, cùng hệ thống treo trước trục kép và giảm chấn chủ động thừa hưởng từ Civic Type R. Tất cả mang lại cho Prelude khả năng vận hành linh hoạt, khác biệt so với bất kỳ mẫu xe Honda nào từng sản xuất.

Xe hybrid mới của Honda gây sốt khi vừa ra mắt- Ảnh 5.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm. Máy xăng kết hợp với mô-tơ điện để cho ra tổng công suất đạt 200 mã lực và 315 Nm.

Tags

xe hybrid

honda

Honda Prelude

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại