Xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 7: ‘Vua doanh số’ Innova Cross lập đỉnh mới trong năm, CR-V vượt Camry lấy lại vị thế

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 7/2025 là Toyota Innova Cross với doanh số 318 chiếc. Toyota Corolla Cross và Suzuki XL7 vẫn tiếp tục giữ vị trí thứ 2 và 3 với doanh số lần lượt là 238 xe và 184 xe.

Nguồn số liệu: VAMA

Không chỉ đứng ở vị trí đầu bảng doanh số hybrid, Toyota Innova Cross bản HEV còn lập đỉnh doanh số mới tính từ đầu năm tới nay. Đây cũng là mức doanh số tháng cao nhất của xe hybrid trong năm nay tính tới thời điểm này. Mặc dù vậy, phiên bản hybrid của mẫu MPV của Toyota từng có doanh số tháng tốt hơn trong năm ngoái, ví dụ như tháng 12/2024 bán được 466 xe.

Innova Cross hiện được bán ra với 2 phiên bản xăng và hybrid. Doanh số bản xăng trong tháng 7 là 399 xe. Trong 7 tháng đầu năm, có 1.631 chiếc bản hybrid của Innova Cross bán ra, còn bản xăng là 2.531 chiếc. Bản hybrid là bản có giá cao nhất của mẫu xe này, với giá niêm yết hơn 1 tỷ đồng.

Toyota Innova Cross vẫn là xe hybrid bán tốt nhất. Ảnh: Đại lý

Trong top 3 này, chỉ có Innova Cross tăng trưởng, trong khi 2 mẫu còn lại sụt giảm doanh số sau 1 tháng. Vị trí thứ 4 và 5 có sự thay đổi, khi Honda CR-V lấy lại vị thế trước Toyota Camry sau 1 tháng bị bỏ lại phía sau. CR-V tăng trưởng doanh số (137 lên 141 xe), còn Camry thì ngược lại (145 còn 121 xe).

Mặc dù chỉ đứng ở vị trí thứ 6 nhưng Honda HR-V lại có mức tăng trưởng doanh số tốt nhất trong nhóm xe hybrid chỉ sau 1 tháng. Mức tăng lên tới 126% (38 lên 86 xe). Toyota Yaris Cross đứng ở vị trí thứ 7 với mức tăng trưởng cũng cao, lên tới gần 88% (32 lên 60 xe).

Trong nhóm doanh số thấp hơn, chỉ có Honda Civic và Toyota Corolla Altis - 2 mẫu sedan cùng cỡ - có sự tăng trưởng. Kia Sorento giảm gần một nửa doanh số bản hybrid, có thể là bởi bản mới sắp ra mắt.

Cả 3 mẫu xe của Honda đều có sự tăng trưởng doanh số ở bản hybrid. Ảnh: Đại lý

Xe hybrid ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Ưu điểm của dòng xe này là tiết kiệm nhiên liệu mà không cần trạm sạc như xe điện. Đó cũng là lý do khiến nhiều gia đình yêu thích lựa chọn xe hybrid.

Xe hybrid là lựa chọn tối ưu cho gia đình?

Trong danh sách xe hybrid trên, có thể nhận ra nhiều mẫu xe phù hợp với gia đình. "Vua doanh số" Toyota Innova Cross là ví dụ điển hình, với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi, công nghệ an toàn và động cơ tiết kiệm. Suzuki XL7 cũng là một mẫu MPV được nhiều người lựa chọn trong tầm giá dưới 600 triệu đồng. Toyota Corolla Cross và Honda HR-V cũng là những mẫu crossover được nhiều gia đình quan tâm.

Nhờ nhiều ưu thế trong phân khúc, Innova Cross dễ trở thành ứng cử viên sáng giá trong hạng mục "Xe cho Gia đình". Ảnh: Đại lý