'Raptor Trung Quốc' giá chỉ 600 triệu đồng, mở bán tuần sau

Chiếc Raptor địa hình mới vừa được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc, nhưng không đến từ Ford mà là sản phẩm của Great Wall Motor (GWM).

Haval Raptor PHEV 2026 không chỉ gây ấn tượng với thiết kế ngoại thất sắc sảo hơn mà còn được trang bị động cơ Hi4 thế hệ thứ hai, kết hợp giữa máy xăng 1.5T mới (model GW4B15M) và hai động cơ điện, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái xe đỉnh cao.

Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.800 x 1.950 x 1.843 mm, trục cơ sở 2.738 mm.

Không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút, Haval Raptor PHEV 2026 còn sở hữu những tính năng hiện đại bậc nhất.

Phiên bản PHEV của Haval Raptor được trang bị động cơ plug-in hybrid Hi4 thế hệ mới gồm động cơ xăng 1.5T và 2 motor điện, cho công suất tổng hợp đạt 443 mã lực, mô men xoắn 750 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây.

Bộ pin LFP dưới sàn xe có 2 tùy chọn dung lượng là 18,74 hoặc 27,54 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện lần lượt là 102-145 km/lần sạc.

Việc bổ sung bản pin 35,43 kWh giúp xe có khả năng di chuyển lên đến 200 km chỉ với một lần sạc dưới chuẩn CLTC. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhu cầu sử dụng xe chạy điện đang ngày càng tăng cao.

Giá của mẫu xe hybrid Haval Raptor PHEV hiện nay dao động từ 165.800 đến 192.800 nhân dân tệ (khoảng 600-704 triệu đồng).

Tại phần đầu xe, cụm đèn pha tròn truyền thống đã được thay thế bằng đèn pha hình vuông, giống với phiên bản ICE. Đuôi xe cũng được làm mới với logo "GWM" thay cho "HAVAL" cùng cụm đèn hậu thiết kế lại, tăng thêm vẻ thể thao và hiện đại.

GWM không ngừng nâng cấp trải nghiệm lái xe với hệ thống hỗ trợ Coffee Pilot Plus, bổ sung hơn 20 chức năng hỗ trợ lái xe, từ hỗ trợ đỗ xe từ xa đến hệ thống hỗ trợ lái xe tự động NOA tốc độ cao.

Nội thất của Haval Raptor PHEV mới bao gồm bảng đồng hồ LCD 12,3 inch và màn hình điều khiển trung tâm 14,6 inch. Tất cả được vận hành bởi hệ thống Coffee OS 3 của GWM, mang lại trải nghiệm tương tác thông minh và mượt mà.

Ngoài ra, xe còn được trang bị 20 nút bấm vật lý trên bảng điều khiển, cùng với khả năng sạc không dây 50 W cho điện thoại, ngăn cốc có thể điều chỉnh độ cao, và tủ lạnh tích hợp có chức năng làm nóng và làm lạnh, tất cả đều nhằm nâng cao sự tiện nghi cho người dùng.

Với những cải tiến mạnh mẽ cả về ngoại thất lẫn nội thất, cùng với hệ thống động cơ hiện đại và những tính năng thông minh, Haval Raptor PHEV 2026 từ GWM hứa hẹn sẽ là một làn gió mới trên thị trường xe hơi, đặc biệt là trong phân khúc xe SUV off-road. Sự kiện ra mắt chính thức sẽ là dịp để GWM khẳng định vị thế và tiếp tục định hình tương lai của ngành công nghiệp ô tô.