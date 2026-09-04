Xế hộp hơn 8 tỷ đồng Quang Hải tặng vợ

Đây là lần thứ hai cầu thủ này được ghi nhận mua ô tô dành tặng người thân, sau chiếc VinFast Fadil tặng bố mẹ năm 2021.

Tháng 5/2025, tiền vệ Nguyễn Quang Hải gây chú ý khi mua tặng vợ một chiếc Range Rover Sport. Mẫu SUV hạng sang có giá lăn bánh tại Hà Nội hơn 8 tỷ đồng, trở thành một trong những món quà có giá trị lớn được cầu thủ Việt Nam dành cho người thân.

Ngày 16/5/2025, Quang Hải cùng vợ là Chu Thanh Huyền và con trai xuất hiện tại một showroom ở Hà Nội để nhận xe. Theo chia sẻ của Chu Thanh Huyền, chiếc xe là món quà ông xã dành tặng nhằm động viên cô sau khi gia đình đón con trai đầu lòng. Hình ảnh gia đình nhận xe sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chiếc xe được lựa chọn là Range Rover Sport, dòng SUV hạng sang của thương hiệu Land Rover. Mẫu xe được định vị dưới Range Rover trong danh mục sản phẩm của hãng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự kết hợp giữa khả năng vận hành, tiện nghi và thiết kế thể thao.

Theo dữ liệu về giá xe tại Việt Nam, Range Rover Sport được phân phối chính hãng với nhiều phiên bản. Mức giá niêm yết dao động từ khoảng 7,3 tỷ đồng đến hơn 8,5 tỷ đồng, trong khi giá lăn bánh tại Hà Nội và TP.HCM có thể vượt 8 tỷ đồng tùy phiên bản. Một phiên bản First Edition SE 3.0 I6 P400 hiện có giá niêm yết khoảng 8,57 tỷ đồng và giá lăn bánh tham khảo hơn 9,44 tỷ đồng.

Range Rover Sport thuộc nhóm SUV hạng sang cỡ trung. Thế hệ mới có chiều dài gần 4,95 m, rộng khoảng 2 m và chiều dài cơ sở gần 3 m. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hộp số tự động 8 cấp và có nhiều tùy chọn động cơ tùy phiên bản. Bản sử dụng động cơ 3.0 I6 có công suất khoảng 360 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Một trong những điểm đáng chú ý của Range Rover Sport là khả năng vận hành đa địa hình. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm MLA, sử dụng hệ thống treo khí nén và các công nghệ hỗ trợ kiểm soát thân xe. Khoảng sáng gầm có thể thay đổi theo chế độ vận hành, giúp xe đáp ứng cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những cung đường địa hình.

Đối với Quang Hải, chiếc Range Rover Sport không phải lần đầu anh mua ô tô dành tặng người thân. Trước đó, năm 2021, tiền vệ sinh năm 1997 từng tặng bố mẹ một chiếc VinFast Fadil có giá hơn 400 triệu đồng. Như vậy, ít nhất hai lần được báo chí ghi nhận, Quang Hải đã mua ô tô cho cả bố mẹ và vợ.

Trong khi đó, bản thân Quang Hải từng sở hữu Mercedes-Benz GLC 300. Chiếc xe được anh mua vào năm 2020 với giá khoảng 2,4 tỷ đồng theo thông tin được báo chí đăng tải thời điểm đó. Việc chuyển từ một mẫu SUV hạng sang Mercedes-Benz sang Range Rover Sport cũng cho thấy giá trị những chiếc xe gắn với tiền vệ này có sự chênh lệch đáng kể.

Range Rover Sport cũng không phải mẫu xe duy nhất thuộc nhóm giá trị hàng tỷ đồng xuất hiện trong câu chuyện tài sản của các tuyển thủ Việt Nam. Trước Quang Hải, một số cầu thủ như Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Đức từng được báo chí đưa tin về việc mua xe sang dành tặng vợ. Xu hướng này tạo nên một góc khai thác khác bên cạnh những khoản tiền thưởng sau các giải đấu: cầu thủ sử dụng thu nhập và tài sản để dành tặng những người thân trong gia đình.

Với Quang Hải, chiếc Range Rover Sport hơn 8 tỷ đồng vì vậy không chỉ là một mẫu SUV hạng sang có giá trị lớn, mà còn là món quà gắn với một dấu mốc riêng của gia đình. Trước đó, anh từng dành chiếc VinFast Fadil cho bố mẹ; lần này, món quà có giá trị cao hơn nhiều được trao cho vợ sau khi gia đình đón thêm thành viên mới.

Sự xuất hiện của những chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng trong đời sống của các tuyển thủ cũng cho thấy bóng đá ngày càng gắn với thị trường tiêu dùng cao cấp. Bên cạnh tiền thưởng từ thành tích thi đấu, các cầu thủ nổi tiếng còn trở thành khách hàng đáng chú ý của những thương hiệu ô tô hạng sang, đồng thời xuất hiện trong các hoạt động quảng bá và sự kiện của ngành xe.