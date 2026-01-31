Một phương tiện tác chiến điện tử dựa trên xe GAZ-66 đang bảo vệ hệ thống công binh rải mìn từ xa Zemledeliye của Lữ đoàn công binh cận vệ độc lập số 45 thuộc Quân khu phía Tây tại khu vực Luhansk. Ảnh: RIA Novosti

Các lực lượng xâm lược Nga đã bắt đầu sử dụng những phương tiện tác chiến điện tử riêng biệt để bảo vệ hệ thống công binh rải mìn từ xa loại Zemledeliye.

Cấu hình này được ghi nhận trong biên chế của Lữ đoàn công binh độc lập số 45 thuộc cụm quân phía Tây, theo các nguồn tin từ truyền thông Nga.

Theo đó, quân đội Nga đã đưa vào sử dụng xe tải GAZ-66 (còn gọi là “Shishiga”) được trang bị thiết bị tác chiến điện tử nhằm bảo vệ các phương tiện công binh trong quá trình hoạt động.

Hình ảnh về loại trang bị này được các nguồn tuyên truyền Nga công bố, nhiều khả năng được chụp trong các cuộc diễn tập thực địa.

Ngoài hệ thống tác chiến điện tử chính, xe tải còn được lắp thêm các mô-đun trên nóc để đối phó với UAV trong trạng thái cơ động. Đồng thời, việc sử dụng lưới chống drone để bảo vệ cabin và các bộ phận trọng yếu của xe cũng đã được ghi nhận.

Với mức độ trang bị này, “xe tác chiến điện tử” không giống như một giải pháp hoàn toàn mang tính ứng biến, song hiện chưa có thông tin về việc sản xuất hàng loạt loại phương tiện này.

Một phương tiện tác chiến điện tử dựa trên xe GAZ-66 đang bảo vệ hệ thống công binh rải mìn từ xa Zemledeliye của Lữ đoàn công binh cận vệ độc lập số 45 thuộc Quân khu phía Tây tại khu vực Luhansk. Ảnh: RIA Novosti

Hệ thống rải mìn Zemledeliye

Zemledeliye là phương tiện công binh rải mìn từ xa hiện đại của Nga, được thiết kế để nhanh chóng tạo ra các bãi mìn ở những khu vực đặc biệt nguy hiểm. Hệ thống này do Hiệp hội Khoa học và Sản xuất SPLAV A. N. Ganichev phát triển.

Phương tiện có khả năng tạo bãi mìn ở khoảng cách từ 5 đến 15 km. Nó phóng các loại rocket mang theo mìn, đảm bảo việc bố trí mìn trong khu vực xác định. Hệ thống cho phép tạo bãi mìn với mọi mức độ phức tạp, kể cả việc chừa lối đi cho lực lượng cùng phe.

Tuy nhiên, ngay cả khi được bảo vệ bằng xe tác chiến điện tử, hệ thống này vẫn không thể chống lại hoàn toàn các loại drone FPV sử dụng cáp quang, vốn khiến các biện pháp tác chiến điện tử truyền thống trở nên kém hiệu quả.

Zemledeliye được trang bị hai bệ phóng với 25 ống dẫn cho đạn cỡ 122 mm. Đây là một phát triển tương đối mới của Liên bang Nga, lần đầu ra mắt vào năm 2020, với kế hoạch mở rộng thêm chức năng trong tương lai.