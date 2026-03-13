Xe ga tiết kiệm xăng nhất Việt Nam ra mắt phiên bản mới: Trang bị xịn xò, sẵn sàng thay thế Honda LEAD

Hãng xe Nhật Bản Yamaha Motor mới đây tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe tay ga khi giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga thời trang cao cấp Yamaha Grand Filano Hybrid tại thị trường Thái Lan. Tại Việt Nam, mẫu xe này có tên là Yamaha Grande.

Theo giới thiệu của hãng, phiên bản mới của Grand Filano Hybrid được nâng cấp về thiết kế và trang bị, với các tùy chọn màu sắc mới cùng lớp sơn hiệu ứng đặc biệt nhằm tăng tính thẩm mỹ.

Xe vẫn giữ phong cách thiết kế mang định hướng “Classy with Premium Design”, nhấn mạnh vẻ sang trọng và hiện đại – yếu tố giúp mẫu xe này thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng trẻ tại nhiều thị trường Đông Nam Á.

Ở ngoại thất, Grand Filano Hybrid được trang bị hệ thống đèn LED toàn xe. Các chi tiết như đèn pha, đèn ban ngày, đèn xi-nhan và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED nhằm tăng độ sáng, đồng thời cải thiện độ bền so với hệ thống đèn truyền thống.

Mẫu xe cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn hình màu TFT, cho phép hiển thị đầy đủ thông tin vận hành cũng như trạng thái hoạt động của hệ thống hybrid, giúp người lái dễ dàng theo dõi trong quá trình sử dụng.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125cc – công nghệ quen thuộc của Yamaha trên nhiều dòng xe tay ga. Hệ truyền động này được thiết kế tối ưu cho quá trình đốt cháy, đồng thời sử dụng xi-lanh DiASiL giúp tăng khả năng tản nhiệt và độ bền của động cơ. Nhờ đó, xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 62,5 km/lít, tức chỉ khoảng 1,6 lít/100 km. Bình xăng dung tích 4,4 lít cho phép xe di chuyển quãng đường khá dài trong điều kiện sử dụng đô thị.

Một trong những điểm đáng chú ý của Grand Filano Hybrid là hệ thống hybrid cũng hỗ trợ tăng tốc nhanh hơn nhờ Smart Motor Generator – bộ khởi động kiêm máy phát điện giúp xe khởi động êm ái và giảm tiếng ồn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống Stop & Start System, tự động tắt động cơ khi dừng xe nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải.

Về an toàn, phiên bản ABS được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh giúp kiểm soát lực phanh ở bánh trước, giảm nguy cơ trượt bánh khi phanh gấp. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn sử dụng hệ thống phanh UBS, cho phép phân bổ lực phanh giữa các bánh nhằm rút ngắn quãng đường phanh.

Hệ thống treo của xe gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng càng với một giảm chấn đơn, kết hợp với bộ mâm hợp kim 12 inch và lốp không săm kích thước 110/70-12.

Ngoài yếu tố vận hành, mẫu xe này cũng được trang bị nhiều tiện ích hướng đến người dùng đô thị. Xe sở hữu khoang chứa đồ dưới yên dung tích 27 lít, có thể chứa hai mũ bảo hiểm và tích hợp đèn LED chiếu sáng. Bên cạnh đó là cổng sạc USB Type-A ở phía trước cùng hộc chứa đồ tiện dụng. Hệ thống đổ xăng phía trước cho phép người dùng mở nắp bình bằng nút bấm mà không cần xuống xe.

Một số phiên bản còn được trang bị Smart Key – chìa khóa thông minh cho phép mở khóa xe, mở yên hoặc nắp bình xăng từ xa. Xe cũng tích hợp ứng dụng kết nối Y-Connect, cho phép người dùng theo dõi tình trạng vận hành của xe thông qua điện thoại.

Xe mở bán 2 phiên bản Hybrid Lux có giá là 28,8 triệu rupiah (44,8 triệu đồng) và phiên bản Hybrid Neo là 28,3 triệu rupiah (44 triệu đồng).﻿

Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam, Yamaha Grand Filano Hybrid có thể tạo thêm sức cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga đô thị, nơi đang có sự hiện diện của nhiều mẫu xe quen thuộc như Honda Lead, Honda Vision.