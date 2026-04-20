Xe duy nhất không phải VinFast lọt top 5 xe bán chạy ở VN: Thiết kế khó lỗi thời, giá quá hời, hãng Nhật

Thị trường ô tô Việt Nam trong ba tháng đầu năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của xe điện. Theo dữ liệu bán hàng vừa được công bố, cục diện thị trường hiện nay đang nằm dưới sự chi phối áp đảo của các dòng xe điện nội địa đến từ VinFast.

Các mẫu xe của VinFast vẫn đang chiếm vị thế cao trên bảng xếp hạng doanh số tại Việt Nam.

Trong bối cảnh các thương hiệu truyền thống đang nỗ lực tìm lại vị thế, Mazda CX-5 nổi lên như một hiện tượng đặc biệt khi là đại diện xe xăng duy nhất trụ vững trong nhóm 5 mẫu xe dẫn đầu doanh số.

Sự áp đảo của xe điện và diện mạo Top 5

Kết thúc Quý I/2026, bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam cho thấy sự bứt phá ngoạn mục của hãng xe Việt. VinFast đã chiếm tới 4 trên 5 vị trí đầu bảng với những con số ấn tượng: Dẫn đầu là mẫu MPV Limo Green (12.471 xe), theo sau lần lượt là VF 3 (10.188 xe), VF 5 (8.556 xe) và VF 6 (6.679 xe).

Thứ hạng Mẫu xe Doanh số 1 VinFast Limo Green 12.471 xe 2 VinFast VF 3 10.188 xe 3 VinFast VF 5 8.556 xe 4 VinFast VF 6 6.679 xe 5 Mazda CX-5 4.463 xe

Sự hiện diện dày đặc của các mẫu xe điện từ hạng phổ thông đến trung cấp cho thấy thói quen tiêu dùng của người Việt đã thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, giữa "vòng vây" của các dòng xe xanh, Mazda CX-5 vẫn ghi nhận doanh số 4.643 xe, giữ vị trí thứ 5 trong bảng tổng sắp.

Đây là một kết quả gây bất ngờ bởi CX-5 không chỉ phải cạnh tranh với xe điện mà còn phải đối đầu với sự sụt giảm chung của phân khúc xe gầm cao máy xăng hạng C.

Chiến lược giá: "Vũ khí" sắc bén của Mazda CX-5

Một trong những lý do lớn giúp Mazda CX-5 duy trì được sức hút bền bỉ chính là chiến lược định giá cực kỳ cạnh tranh. Với mức giá niêm yết khởi điểm chỉ từ 749 triệu đồng cho phiên bản Deluxe, CX-5 hiện đang là mẫu CUV hạng C có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc.

Trước việc các mẫu xe điện VinFast ngày càng được ưa chuộng hơn, CX-5 có thể vẫn duy trì được vị thế của mình trên thị trường khi mới đây, Mazda đã bổ sung phiên bản 2.0L Deluxe Tùy chọn, có thay đổi trong trang bị giúp giá bán khởi điểm chỉ từ 699 triệu đồng. Trong tháng này, hãng cũng áp dụng chương trình khuyến mãi giảm 10 triệu đồng, đưa giá thực tế còn 689 triệu đồng.

Giá bán là một trong những điểm mạnh của Mazda CX-5, giúp mẫu xe này thường xuyên có vị trí cao trong bảng xếp hạng doanh số tại Việt Nam.

Đó là chưa kể tới việc lô xe CX-5 sản xuất năm 2025 (VIN 2025) cũng đang được giảm giá. Tham khảo nhanh tại các đại lý, phiên bản Deluxe được giảm 64 triệu đồng, nay có giá chỉ 685 triệu đồng; phiên bản Luxury là 720 triệu đồng, và phiên bản Premium Sport cao nhất nay chỉ còn 780 triệu đồng.

Mặt trái của cuộc đua "cắt giá"?

Ngoài yếu tố kinh tế, diện mạo của Mazda CX-5 vẫn là "điểm tựa" vững chắc. Ngôn ngữ thiết kế Kodo vốn chú trọng vào những đường nét thanh mảnh, bóng bẩy và tối giản đã giúp mẫu xe này không bị cũ đi theo thời gian. Việc Mazda chậm thay đổi thiết kế và không mang đến nhiều đột phá đôi khi bị coi là bảo thủ, nhưng thực tế tại thị trường Việt Nam, điều này lại tạo ra tâm lý an tâm cho chủ sở hữu về việc xe "giữ dáng" và khó lỗi mốt khi sử dụng lâu dài.

Giá bán thực tế của Mazda CX-5 có thể xuống dưới 700 triệu đồng, cạnh tranh với cả những xe ở phân khúc dưới.

Dù đạt được mục tiêu doanh số, nhưng việc Mazda CX-5 liên tục duy trì vị thế bằng các chương trình giảm giá sâu cũng để lại những hệ lụy nhất định cho thị trường. Giới quan sát nhận định, việc "cắt giá" kéo dài có thể tạo thành một tiền lệ xấu trong tâm lý người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ hình thành tâm lý không xuống tiền mua xe ngay lập tức, mà chờ đợi các đợt "sales off" đậm hoặc các chương trình ưu đãi từ hãng. Điều này vô tình có thể tạo ra sự thiếu ổn định cho giá trị xe cũ và gây áp lực ngược lại lên hệ thống đại lý.