Xe dưới 500 triệu hút người Việt nhất tháng 5: 'Sao vụt sáng' của Toyota mất vị trí

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA và TC Motor, doanh số bán hàng của các mẫu xe hạng A giá rẻ dưới 500 triệu trong tháng 5 đã ghi nhận đà tăng trưởng, ngoại trừ Toyota Wigo có mức giảm nhẹ 10 xe.

Tổng doanh số các xe trong phân khúc xe hạng A đã bán trong tháng 5 vừa qua đã đạt 593 xe, tăng 5,9% so với tháng 4 (560 xe), và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái (527 xe, chưa bao gồm doanh số Toyota Wigo).

Tháng 5 Tháng 4 Hyundai Grand i10 319 229 Toyota Wigo 200 267 Kia Morning 74 64

Hyundai Grand i10: 319 xe

Doanh số tháng 5 của Hyundai Grand i10 là 319 xe, tăng mạnh 39,3% so với tháng 4 (229 xe) nhưng vẫn giảm tới 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái (407 xe).

Lũy kế 5 tháng đầu năm của Hyundai Grand i10 đạt 1.889 xe, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái (3.146 xe).

Tháng 4/2024, hãng chuẩn bị cho ra mắt phiên bản nâng cấp mới của Hyundai Grand i10 đại lý chủ yếu đẩy nốt hàng tồn, nên doanh số giảm và nhường vị trí dẫn đầu bảng lại cho mẫu xe hạng A nhà Toyota.

Ảnh: Hyundai

Hyundai Grand i10 hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 biến thể sedan và hatchback. Mỗi biến thể của dòng xe này sẽ gồm có 3 phiên bản là MT Tiêu chuẩn, MT và AT. Mức giá niêm yết từ 360 triệu đồng với phiên bản 1.2 MT Tiêu chuẩn và 455 triệu đồng với bản cao cấp nhất Grand I10 Sedan 1.2 AT.

Ngày 14/6./2024, mẫu xe hạng A này của Hyundai đã chính thức ra mắt các phiên bản nâng cấp mới, chủ yếu thay đổi ở trang bị ngoại nội thất, giá xe không có sự thay đổi.

Toyota Wigo: 200 xe

Trong tháng 5, Toyota Wigo bán được 200 xe, giảm 25,1% so với tháng trước (267 xe).

Dù có màn "bứt tốc" mạnh mẽ vào tháng 4, vụt sáng giành vị trí top 1 doanh số phân khúc xe giá rẻ, tuy nhiên sang tháng 5, mẫu xe cỡ nhỏ của Toyota tỏ ra hụt hơi trước Hyundai Grand i10.

Ảnh: Toyota

Doanh số cộng dồn trong 5 tháng đầu năm của mẫu xe này mới đạt được 987 xe, chỉ bằng 1 nửa doanh số 5 tháng đầu năm của Hyundai Grand i10 (1.889 xe). Điều đó cho thấy sức cạnh tranh của Toyota Wigo vẫn còn khá yếu ớt so với kỳ vọng trở thành đối thủ nặng ký của Hyundai Grand i10.

Wigo được trang bị động cơ xăng, 3 xi-lanh, dung tích 1.2L cho công suất tối đa 87 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 113Nm tại 4.500 vòng/phút.

Toyota Wigo được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, với 2 phiên bản E MT và G CVT, giá niêm yết lần lượt 360 triệu và 405 triệu đồng.

KIA Morning

Với 74 xe được bán ra thị trường, doanh số tháng 5 của KIA Morning tăng 15,6% so với tháng trước (64 chiếc), nhưng vẫn giảm mạnh 38,3% so với tháng 5/2023 (120 xe). Tổng doanh số bán hàng của 5 tháng đầu năm đạt 320 xe, giảm mạnh 55,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cuộc đua doanh số, KIA Morning tỏ ra khá hụt hơi trước các đối thủ, khi không có tháng nào đạt doanh số 100 xe bán ra. Trong 5 tháng đầu năm 2024, KIA Morning luôn đứng ở vị trí cuối trên bảng xếp hạng của phân khúc hạng A.

Ảnh: KIA

KIA Morning 2023 được trang bị động cơ 1.2L công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 4AT hoặc số sàn 5MT. Xe có 5 phiên bản với giá niêm yết từ 349-424 triệu đồng.