Xe điện Xiaomi SU7 Ultra bốc cháy sau tai nạn, người đi đường bất lực giải cứu

Một vụ tai nạn tốc độ cao xảy ra vào khoảng 3h16 sáng ngày 13/10 trên đại lộ Thiên Phủ, thành phố Thành Đô (Trung Quốc), liên quan đến mẫu xe điện Xiaomi SU7 Ultra, đã dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng. Nhiều đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với dải phân cách giữa đường.

Theo hình ảnh từ hiện trường ghi lại lúc 4h04, một số tài xế đi qua đã lập tức dừng xe để hỗ trợ. Tuy nhiên, các nỗ lực phá kính xe bằng cùi chỏ và đế giày không thành công. Một bình cứu hỏa sau đó được sử dụng để hướng vào ghế lái, nhưng ngọn lửa lan nhanh và sức nóng lớn đã khiến việc tiếp cận trở nên bất khả thi.

Một số cư dân mạng nghi ngờ rằng cửa xe bị khóa đã cản trở công tác cứu hộ, song thông tin này hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Hình ảnh cho thấy nhiều người nỗ lực mở cửa nhưng không thể tiếp cận bên trong, càng làm dấy lên lo ngại về thiết kế an toàn của mẫu xe.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách tại Thành Đô và công ty Xiaomi Auto vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về nguyên nhân tai nạn. Mọi chi tiết liên quan đang tiếp tục được điều tra.

Giá cổ phiếu của Xiaomi đã sụt giảm 6,5% sau vụ việc.

Dựa trên các đoạn video lan truyền, dường như đã có người bị mắc kẹt trong xe, dẫn đến việc người đi đường cố gắng phá cửa để giải cứu. Hiện chưa có thông tin xác nhận tình trạng của những người bên trong xe.

Đây không phải là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến dòng xe điện của Xiaomi. Hồi cuối tháng 3 năm nay, một vụ tai nạn trên đường cao tốc với mẫu SU7 cũng đã khiến ba nữ sinh viên đại học thiệt mạng.