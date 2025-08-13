Xe điện vào mùa hốt bạc: Cách tránh mua hàng giả, kém chất lượng

Mới đây, công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả mạo thương hiệu chính hãng. Theo cơ quan chức năng, tình trạng xe máy điện giả diễn biến phức tạp là nguyên nhân tiềm ẩn gây cháy nổ. Không ít trường hợp cháy xe điện bắt nguồn từ pin tái chế hoặc chì - axit rẻ tiền, bộ sạc hay dây điện không đạt chuẩn...

Để tránh mua phải xe điện giả, kém chất lượng, người tiêu dùng cần chú ý những vấn đề sau:

Kiểm tra nguồn gốc, giấy tờ xe

Xe điện chính hãng luôn có đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, chứng nhận chất lượng, cũng như thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình kiểm tra giấy tờ, cần quan sát kỹ tên in trên xe, hãng sản xuất xem có chính xác không. Nếu sai lệch, nhiều khả năng là xe nhái.

Cần phải kiểm tra kỹ nguồn gốc, giấy tờ khi mua xe điện. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Tem chống hàng giả

Khi mua, khách hàng nên kiểm tra tem chống hàng giả của nhà sản xuất hoặc của cơ quan chức năng (với xe nhập khẩu).

Mua tại địa chỉ uy tín

Hầu hết các hãng xe điện đều có đại lý chính hãng. Khi mua tại đây, khách hàng được cung cấp hóa đơn, giấy tờ bảo hành hợp lệ, đảm bảo chất lượng.

Kiểm tra số khung, số máy

Xe điện chính hãng đều có số khung và số máy rõ ràng, được in dập nổi trên khung xe, trùng khớp với giấy tờ xe. Nếu phát hiện dấu hiệu cạo sửa hoặc không có số khung, số máy thì nên tránh mua.

Ngoài ra, thông thường, khung xe đạp điện giả là hàng trôi nổi hoặc tự gia công không qua sự kiểm định nào về chất lượng. Do đó, mối hàn sẽ cẩu thả, thô và không đảm bảo an toàn, chất lượng. Kết cấu khung sẽ không tốt, dễ cong vênh hoặc gãy gập trong quá trình sử dụng.

Còn với xe điện chính hãng, khung xe sẽ chắc chắn bởi vì được làm từ chất liệu cao cấp hơn. Các mối hàn đảm bảo chất lượng và độ bền hơn. Bên cạnh đó, nhiều xe chính hãng sẽ in nổi thương hiệu vào khung xe rõ ràng, đẹp mắt hơn.

Tránh mua giá quá rẻ

Không nên mua xe có giá quá rẻ so với thị trường, vì có thể là xe giả hoặc xe kém chất lượng.

Kiểm tra các chi tiết khác

Trước khi mua xe, cần kiểm tra kỹ các chi tiết như: xi nhan, đèn, còi, phanh, yên xe... để đảm bảo chúng đều trong trạng thái hoạt động tốt.

Ngoài ra, cũng nên tìm hiểu loại pin/ắc quy được sử dụng, tuổi thọ, cũng như quãng đường di chuyển tối đa.

Kiểm tra chế độ bảo hành

Kiểm tra kỹ chính sách bảo hành, thời gian bảo hành và các điều khoản bảo hành là điều quan trọng không thể bỏ qua khi mua xe điện.

Trước khi quyết định mua xe, nên tham khảo đánh giá trên mạng xã hội hoặc các hội nhóm sử dụng xe để có thêm thông tin khách quan.