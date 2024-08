Xe điện trở thành nỗi ám ảnh của Ford: Cứ bán là lỗ, nguy cơ sắp ‘bỏ biển’ 1,9 tỷ USD, kế hoạch ra mắt dòng bán tải mới bị lùi 18 tháng

Ford Motor, công ty từng hy vọng sẽ vượt lên dẫn trước các nhà sản xuất ô tô lâu đời khác trong lĩnh vực xe điện, một lần nữa phải giảm tốc trong cuộc đua khốc liệt.



Cụ thể, kế hoạch cho ra mắt chiếc xe bán tải điện lớn mới sẽ bị lùi khoảng 18 tháng cho đến năm 2027. Dòng xe thể thao đa dụng điện 3 hàng ghế cũng sẽ bị loại bỏ và điều này khiến Ford có thể thiệt hại 1,9 tỷ USD, theo Financial Times.

Theo The New York Times, Ford đang cắt giảm số tiền dự định đầu tư cho xe điện nhằm ngăn chặn khoản lỗ trị giá hàng tỷ USD. Giám đốc tài chính của Ford, John Lawler, phát biểu trong một cuộc họp hội nghị: “Bản chất cạnh tranh của thị trường đang thay đổi. Điều đó có nghĩa là những chiếc xe này cần phải có lãi, nếu không, chúng tôi sẽ điều chỉnh và đưa ra những quyết định khó khăn kiểu như thế này”.

Theo ông Lawler, các khoản đầu tư vào xe điện hiện chiếm khoảng 30% ngân sách công ty, giảm từ mức 40%. Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện chậm lại đáng kể ở Mỹ, Châu Âu và khiến Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác phải chạy đua giảm giá. Tháng trước, Ford cho biết bộ phận xe điện của hãng đã lỗ 2,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023 nếu tính đến một số chi phí nhất định.

Chỉ vài năm trước, Ford vẫn kỳ vọng mình có thể sản xuất tới 2 triệu xe điện mỗi năm vào năm 2026. Công ty bán 3 mẫu xe điện tại Mỹ là xe bán tải F-150 Lightning, xe thể thao đa dụng Mustang Mach-E và xe tải Transit.

Nhà sản xuất ô tô này có 3 nhà máy sản xuất pin đang được xây dựng: một ở Kentucky, một ở Tennessee và một ở Michigan. Công ty đã đình chỉ việc xây dựng nhà máy thứ tư vốn đã được lên kế hoạch ở Kentucky.

Ford cho biết nhà máy ở Tennessee sẽ cung cấp bộ pin cho dòng xe tải giao hàng điện mới được lắp ráp tại nhà máy ở Ohio vào năm 2026 và một dòng bán tải điện lớn hiện đang trong quá trình phát triển. Xe bán tải sẽ được sản xuất tại một nhà máy lắp ráp đang được xây dựng cùng chỗ với nhà máy sản xuất pin ở Tennessee.

Trước đó, bộ phận sản xuất xe điện của Ford cho biết khoản lỗ đã tăng vọt trong quý I/2024 lên 1,3 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc với 10.000 chiếc xe điện bán ra, Ford lỗ tương đương 132.000 USD/chiếc. Tuy nhiên, CEO Jim Farley đã trấn an các nhà đầu tư rằng khoản lỗ trên cuối cùng rồi cũng sẽ biến thành lợi nhuận trong vài năm tới khi Ford tung ra thế hệ xe điện thứ 2. Khi đó, mọi thứ sẽ thay đổi.

“Chúng tôi sẽ không đặt cược tương lai của mình vào xe điện nếu không chắc chắn mảng này sẽ có lãi”, CEO Farley khẳng định.

Tuyên bố của CEO Farley đã thu hút được đông đảo sự chú ý của toàn ngành. Rào cản lớn với Ford hiện nay là giảm giá sản phẩm bởi các mẫu xe điện vẫn còn khá cao so với các dòng ô tô động cơ đốt trong.

Một cuộc khảo sát được công bố bởi S&P Global Mobility cho thấy chi phí là nguyên nhân hàng đầu khiến người tiêu dùng không sẵn sàng mua xe điện. Giải pháp lâu dài duy nhất là các nhà sản xuất phải tiến hành giảm chi phí. Ngoại trừ Tesla và một số công ty Trung Quốc, sản xuất xe điện ngày nay trở nên vô cùng đắt đỏ.

Tìm nguồn cung ứng tại Trung Quốc có thể là lối đi tắt giúp các hãng ô tô tiết kiệm chi phí, song pin và động cơ điện giàu kim loại lại đắt hơn xăng thông thường, nhất là đối với các loại xe thể thao đa dụng hạng nặng và xe bán tải. Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất tạo ra những mẫu xe tinh gọn hơn, nhẹ hơn để rẻ hơn và đi nhanh hơn.

Hành trình Ford làm xe điện không mấy thuận lợi. Ngân hàng Bank of America (BoA) mới đây còn đưa ra lời cảnh báo các hãng xe Mỹ, trong đó có Ford, rằng thương hiệu nên sớm từ bỏ thị trường Trung Quốc và chuyển hướng tập trung vào khách hàng nội địa. “Từ khía cạnh lợi nhuận và chiến lược phát triển, chúng tôi cho rằng việc rời bỏ Trung Quốc là hợp lý để tập trung vào thị trường dễ kiếm lợi nhuận hơn như Bắc Mỹ”, chuyên gia phân tích ngành xe hơi John Murphy nhận định. “Hãy tập trung vào những thị trường chính của mình. Trung Quốc không còn là thị trường chiến lược của GM, Ford hay Stellantis nữa”.

Dẫu vậy, tương lai phía trước của Ford trên thị trường Mỹ vẫn bị cho là khá gập ghềnh. Bằng chứng là trong một cuộc thăm dò của Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago và Trung tâm Nghiên cứu cộng đồng của Associated Press-NORC, 47% người Mỹ cho biết họ sẽ không mua xe điện làm phương tiện tiếp theo. Chỉ 19% số người được hỏi nói rằng 'rất có khả năng' họ sẽ mua xe điện.

“Mặc dù có rất nhiều người quan tâm đến việc mua một chiếc xe điện nhưng chi phí trả trước và lo ngại xoay quanh cơ sở hạ tầng sạc điện chính là rào cản đối với nhiều người”, Jennifer Benz, Phó Giám đốc Trung tâm AP-NORC, cho biết.

Theo: Financial Times, The New York Times