Xe điện ngập công nghệ, hiện đại nhưng có 1 điều "hại điện" hơn xe xăng

Cách đây ít ngày, đơn vị chuyên nghiên cứu và khảo sát người tiêu dùng ngành xe - J.D. Power - đã công bố kết quả nghiên cứu cho năm 2023 về Chỉ số Trải nghiệm Công nghệ (Tech Experience Index - TXI) trên ô tô tại Mỹ . Nghiên cứu tập trung vào trải nghiệm của người dùng với các công nghệ hiện đại mới xuất hiện trên ô tô; nghiên cứu cũng được coi là công cụ đo lường các vấn đề mà người dùng gặp phải.

Các thương hiệu mới thường có nhiều công nghệ hơn các thương hiệu xe truyền thống.

Nghiên cứu công bố vào thứ 5 tuần trước (24/8) cho thấy cùng một công nghệ, người dùng xe xăng gặp nhiều vấn đề hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong (gọi tắt là xe xăng). Trong số 21 tính năng hiện đại xuất hiện trên cả xe điện lẫn xe xăng, chỉ số lỗi trên 100 chiếc xe (Problems per 100 vehicles - PP100) của 17 tính năng trên xe điện (không bao gồm xe của Tesla) cao hơn so với các công nghệ tương tự trên xe xăng.

Các tính năng như hỗ trợ đỗ xe từ xa (27,4 PP100 với xe điện, 10,7 PP100 với xe xăng) và điều khiển bằng cử chỉ (49,6 PP100 với xe điện, 31,2 PP100 với xe xăng) là hai trong số những tính năng ghi nhận nhiều khác biệt nhất so với các phiên bản trên xe xăng.

Công nghệ sinh trắc học đang xuất hiện nhiều hơn trên ô tô. Ảnh minh họa

Dưới đây là một số điều quan trọng mà nghiên cứu đã phát hiện ra:

• Nhiều công nghệ và nhiều lỗi: Các nhà sản xuất mới (gồm Tesla, Rivian, Lucid và Polestar) đang gây ấn tượng mạnh khi ra mắt thị trường Mỹ với những công nghệ tân tiến mà sản phẩm của họ có. Hầu hết các tính năng mới của các hãng xe này đều có chỉ số về sáng tạo công nghệ vượt qua các nhà sản xuất truyền thống và vượt ngưỡng trung bình. Các hãng xe mới thường có nhiều công nghệ và nhiều sáng tạo đổi mới, nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với trải nghiệm không lỗi lầm. Chỉ số trung bình về lỗi trên các công nghệ tiên tiến của các nhà sản xuất mới (trừ Polestar) đều có mức vượt trung bình và nằm ở nhóm cao trong toàn ngành xe.

• Công nghệ sinh trắc học không hữu ích: Về độ chính xác, các tính năng sinh trắc học giám sát hành vi người lái (giám sát chuyển động mắt) có ít vấn đề hơn so với công nghệ nhận diện đặc điểm người lái (nhận diện khuôn mặt), nhưng lại phiền phức hơn. Chủ xe thấy rằng công nghệ sinh trắc học ở bất kể loại nào đều không hữu ích. Dù ngày càng nhiều xe ứng dụng, công nghệ sinh trắc học ít được người dùng mong muốn hơn so với các công nghệ khác khi nói về một chiếc xe trong tương lai.

• Công nghệ nhận diện xe khi sạc: Dù các công nghệ mới trên xe thuần điện thường mang đến nhiều phiền toái, nhưng công nghệ nhận diện xe khi sạc tiết kiệm cho người dùng nhiều thời gian. Với công nghệ này, khi người dùng cắm sạc cho xe tại trụ sạc công cộng, quá trình xác định mẫu xe, xác thực và bắt đầu sạc một cách tự động; kèm theo đó là thanh toán tự động khi sạc xong. Có gần 72% người dùng muốn công nghệ này có mặt trên mẫu xe tiếp theo. Với chỉ số lỗi 6 PP100 và chỉ số hài lòng đạt 8,89/10, các nhà sản xuất dường như đã phát triển tốt công nghệ này; nhiều chủ xe đồng tình cho rằng đây là tính năng họ rất thích.

• Giảm sử dụng công nghệ trợ lái nâng cao ADAS: Bên cạnh một số chủ xe nói rằng họ thường xuyên sử dụng một công nghệ nhất định liên tục, tần suất sử dụng nhiều tính năng an toàn và trợ lái nâng cao (ADAS) đã giảm so với kết quả năm 2022, dễ thấy nhất là công nghệ phanh khẩn cấp (giảm 4%) hay đánh lái khẩn cấp (giảm 3%). Mặc dù tần suất sử dụng vẫn ở mức cao, nhưng mức giảm nhỏ này lại là một dấu hiệu đáng lo mà các nhà sản xuất cần cố gắng mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng để khách hàng duy trì lòng tin và tính hữu dụng của tính năng.

Genesis là thương hiệu có số điểm cao nhất theo nghiên cứu.

Theo kết quả khảo sát của J.D Power cho thấy Genesis với 656 trên thang 1000 điểm là hãng xe có tổng điểm cao nhất và cũng là thương hiệu hạng sang có điểm cao nhất xét về công nghệ đổi mới. Xếp sau Genesis trong xếp hạng xe hạng sang, Cadillac và Lexus là 2 thương hiệu cùng xếp thứ 2 với 533 điểm.

Với các thương hiệu phổ thông, Hyundai là thương hiệu xếp hạng cao nhất với 547 điểm. KIA xếp thứ 2 với 528 điểm và GMC xếp thứ 3 với 505 điểm.