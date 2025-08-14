Xe điện mới tinh ra mắt ngày mai: Đi 515km/sạc, khách đi 400.000km mới chai pin 10%, hãng đã lắp trụ sạc

Xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam

Ford Việt Nam thời gian gần đây đã đưa ra thông báo ngầm xác nhận sẽ ra mắt mẫu SUV thuần điện Ford Mustang Mach-E vào ngày mai - 15/8/2025.

Thông báo này đến từ một poster đăng tải trên mạng xã hội với hình ảnh một chiếc xe có đèn nhận diện ban ngày hệt như của mẫu Mustang Mach-E. Ngoài ra, mẫu xe này cũng đã xuất hiện trong danh sách sản phẩm của hãng; toàn bộ thông tin sẽ chính thức được công bố sau khi ra mắt.

Ford Mustang Mach-E sẽ được ra mắt vào ngày 15/8.

Đây sẽ là lần đầu tiên Ford Mustang Mach-E được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mức giá bán chính thức chưa được công bố nhưng một số nguồn tin đưa ra dự đoán giá của xe sẽ dao động trong khoảng từ 1,8 đến 2,5 tỷ đồng, tùy phiên bản và cấu hình pin.

Trước đó, Việt Nam đã có khoảng 2 chiếc Ford Mustang Mach-E được nhập khẩu thông qua hệ thống showroom tư nhân. Những chiếc xe được đưa về thuộc phiên bản GT, có giá bán lẻ sau nhập khẩu ước tính lên tới khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ford Việt Nam có thể sẽ đưa ra được mức giá thấp hơn so với hệ thống nhập khẩu tư nhân do có chính sách riêng từ hãng, lựa chọn phiên bản với cấu hình phù hợp, đi kèm với đó là chính sách thuế giữa Việt Nam và Mỹ.

Ford Mustang Mach-E thuộc phân khúc SUV hạng D, tương tự Santa Fe, Sorento.

Tham khảo tại thị trường Mỹ, Ford Mustang Mach-E đang được bán với 4 phiên bản, lần lượt là Select, Premium, GT và Rally; trong khi hai bản thấp (Select và Premium) có thể lựa chọn pack pin thường hoặc pack pin thường (73 kWh), phiên bản GT và Rally mặc định sử dụng pack pin lớn (88 kWh).

Phiên bản đi được xa nhất là Premium trang bị pack pin lớn, sử dụng cấu hình dẫn động cầu sau; theo kết quả của EPA, xe có thể đi được tới 515 km mỗi lần sạc. Với phiên bản Rally có hiệu suất động cơ cao nhất, xe có thể đi được 426,5 km mỗi lần sạc; phiên bản này có công suất 480 mã lực và mô men xoắn 949,1 Nm, có thể tăng tốc lên 96,5 km/h trong 3,4 giây.

Ford Mustang Mach-E phiên bản Rally.

Một điều đáng chú ý là Ford Việt Nam cũng đã bắt đầu lắp đặt một số trụ sạc phục vụ người dùng xe. Hình ảnh trụ sạc của Ford đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy Ford chưa công bố thông tin chi tiết về loại cổng sạc hay công suất, nhưng đây là tín hiệu cho thấy nỗ lực xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người dùng xe điện của thương hiệu Mỹ.

Đi 400.000 km, pin chai 10%

Ngay gần thời điểm Ford Việt Nam hé lộ về việc có thể bán chính hãng Mustang Mach-E, một bài viết trên các trang của Mỹ về mẫu xe này đã gây nhiều chú ý.

Tại Mỹ, một người dùng tên David Blenkle, làm việc trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển, đã sử dụng chiếc Mach-E của mình trong ba năm, lái trung bình 12 tiếng mỗi ngày và di chuyển tổng cộng hơn 403.000 km.

Nội thất Ford Mustang Mach-E.

Dù quãng đường sử dụng lớn, bộ pin nguyên bản của xe vẫn duy trì được khoảng 467 km mỗi lần sạc, tương đương hơn 90% so với thông số ban đầu khi xuất xưởng. Điều thú vị là theo các thử nghiệm nội bộ của Ford, pin của Mach-E được thiết kế để duy trì 90% dung lượng sau 160.000 km hoặc 10 năm vận hành.

David Blenkle cho biết anh duy trì một số thói quen nhằm giữ pin, như thường xuyên sạc tại nhà và giới hạn mức sạc ở 90% thay vì 100%, kết hợp với việc tận dụng hệ thống phanh tái sinh.

Trong suốt thời gian sử dụng, chiếc xe cũng chỉ được bảo dưỡng đơn giản như đảo lốp, kiểm tra, thay lọc gió cabin... mà không gặp bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào liên quan đến hệ thống điện hay pin.