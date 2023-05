Xe điện mini có gì hấp dẫn mà ông Phạm Nhật Vượng khẩn trương tham gia?

Theo dữ liệu từ JATO Dynamics (hãng cung cấp số liệu hàng đầu ngành xe), có 1,06 triệu xe điện cỡ nhỏ bán ra toàn cầu trong năm 2022. Phân khúc này tính các mẫu xe điện với kích thước tương đương cỡ A của xe xăng trở xuống.

Nếu so với chỉ một năm trước, doanh số xe điện cỡ nhỏ toàn cầu trong năm 2022 tăng đáng kể: 1,06 triệu xe so với gần 710.000 xe của năm 2021. Nếu so với 2020, thì con số của 2023 gấp khoảng 4 lần. Còn nếu so với 2017, khoảng cách đã lên tới gần 10 lần.

Xu hướng phát triển của xe điện cùng với việc các thành phố lớn trên thế giới ngày càng chật chội được lý giải là nguyên nhân khiến nhu cầu của dòng xe điện mini tăng vọt. Sức phát triển này đồng nghĩa với việc, thị trường vẫn còn cơ hội cho các nhà sản xuất lớn khác tham gia.

Doanh số 1,06 triệu xe năm 2022 đến từ hơn 20 nhà sản xuất, với 32 sản phẩm, trong đó phần lớn có xuất xứ Trung Quốc (14 thương hiệu, 22 sản phẩm). Có nhiều sản phẩm nhất là SAIC, với 6 mẫu xe, trong khi những cái tên như Mercedes, Toyota hay Hyundai lại chỉ có một sản phẩm.

Sân chơi xe điện mini là "đất diễn" tuyệt đối của các hãng xe tới từ Trung Quốc. Tổng doanh số của các hãng đến từ quốc gia này chiếm tới 95,6% toàn phân khúc. SAIC là cái tên lấn lướt toàn bộ các đối thủ khác. Trong khi Changan, Chery cạnh tranh gay gắt cho vị trí thứ hai. Châu Âu cũng là khu vực đứng sau Trung Quốc về phát triển xe d

Theo nhận định của giới chuyên gia, EV siêu nhỏ không nên được coi là một thị trường ngách. Chúng phải là tiêu chuẩn ở các thành phố có mật độ dân số cao, nơi không gian đô thị bị hạn chế và ở đó, sự tiện lợi, nhanh nhẹn và hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của toàn bộ hệ thống đô thị.

Vì vậy, xu hướng này được dự đoán sẽ lan ra những nơi khác trên thế giới, khi mật độ giao thông ngày càng tăng, không gian lưu thông hạn hẹp, và nhu cầu dịch chuyển sang dòng xe xanh ngày càng mạnh mẽ.

VinFast tham gia cuộc chơi mới tại Việt Nam

Mới đây, tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tiết lộ một hướng đi mới của VinFast là mở rộng phát triển các mẫu xe điện mini hạng A.

"Chúng tôi đang triển khai đến cuối 2024 ra mắt xe siêu nhỏ và giá thành rẻ nhưng rất đẹp. Vài tuần tới sẽ công bố. Hướng tới hãng xe hàng đầu thế giới thì không bỏ qua sản phẩm nào mà thị trường có nhu cầu", ông Phạm Nhật Vượng cho biết.

Hình ảnh những mẫu xe điện mini của VinFast được cộng đồng mạng design.

Tham khảo trên nhiều hội nhóm, mức giá lăn bánh được số đông người dùng chấp nhận và sẵn sàng chi trả cho một chiếc xe điện mini tại Việt Nam trong khoảng từ 200 - 250 triệu đồng, một số khác mong muốn mức giá dưới 150 triệu đồng. Bởi vì, chỉ cần chênh thêm từ 5-10 triệu đồng, xe điện mini sẽ gặp áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ các mẫu xe hạng A đã qua sử dụng như Kia Morning, Hyundai Grand i10.



Ngay cả trong khoảng giá từ 200 - 250 triệu đồng, ở thời điểm hiện tại, người dùng hầu như không có khả năng tiếp cận bất kỳ mẫu xe nào đang có mặt tại thị trường. Thậm chí, một trong những mẫu xe rẻ nhất hiện nay như Panda Mini EV của Geely Auto (Trung Quốc), giá khởi điểm quy đổi khoảng 170 triệu đồng, nhưng nếu nhập khẩu về Việt Nam, cộng các loại thuế phí thì giá sẽ tối thiểu 350 triệu đồng.

Do đó, để sản xuất, lắp ráp một chiếc ô tô điện giá siêu rẻ, nhưng vẫn có những tính năng cơ bản của một chiếc ô tô thông thường là một thách thức rất lớn. Hiện tại, mới chỉ có TMT Motor xác nhận sẽ sản xuất, lắp ráp và phân phối độc quyền ô tô điện Wuling HongGuang MiniEV. Đây là mẫu xe đang làm mưa làm gió tại thị trường thế giới với 3 năm liên tiếp giành top 1 xe điện mini bán chạy (theo thống kê của JATO).

Mẫu xe Wuling HongGuang MiniEV

Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại nhà máy ô tô của TMT tại Hưng Yên với công suất 30.000 xe/năm. Giá bán dự kiến sẽ được công bố trong quý II.



Sự tham gia của VinFast chắc chắn sẽ khiến thị trường xe điện mini trở nên đặc biệt sôi động trong một vài năm tới. Đây cũng là đối thủ của tất cả các hãng xe nhập ngoại khi VinFast đã sở hữu hai yếu tố quan trọng nhất đối với xe điện là công nghệ lõi về cell pin và hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam.

Đối với người mới mua xe lần đầu, đây có thể coi là dòng xe bình dân, giúp ước mơ sở hữu ô tô ngày càng gần với các gia đình hơn. Còn đối với người đã sở hữu ô tô, việc mua thêm một chiếc xe điện mini sẽ đóng vai trò như một phương tiện di chuyển thứ hai để phục vụ những quãng đường di chuyển ngắn.