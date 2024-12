Xe điện mạnh nhất Hyundai sắp đến tại Việt Nam: Có gần 650 mã lực, là SUV điện nhanh nhất 'Địa ngục xanh'

Hyundai IONIQ 5 N Drift Edition.

Xe điện mạnh nhất Hyundai đến Việt Nam

Trong toàn dải sản phẩm của Hyundai, IONIQ 5 là mẫu CUV cỡ C từng gây nhiều chú ý. Hyundai IONIQ 5 từng nhận 3 giải thưởng lớn do các tổ chức uy tín trên thế giới trao tặng, đó là World Car of The Year, World Electric Vehicle Of The Year, và World Car Design Of The Year.

Tuy nhiên, trong ít ngày tới, một phiên bản rất mạnh của IONIQ 5 sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong một sự kiện đặc biệt.

Hyundai IONIQ 5 N.

Cụ thể hơn, Hyundai Thành Công sẽ tổ chức sự kiện Hyundai Experience Day 2024 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày vào thứ 7 và chủ nhật tuần này (ngày 7 và 8).

Hyundai Experience Day 2024 sẽ có 5 hoạt động chính, lần lượt là: Xem và trải nghiệm Drift, giải đua Gymkhana, triển lãm và trải nghiệm các dòng sản phẩm của Hyundai, trải nghiệm khinh khí cầu, và đêm nhạc hội.

Hyundai Experience Day 2023 từng được tổ chức tại Hà Nội.

Tại hoạt động đầu tiên, các màn trình diễn Driftshow sẽ được thực hiện trên mẫu Hyundai IONIQ 5 N Drift Edition. Theo giới thiệu, mẫu xe này được cải tạo từ mẫu IONIQ 5 N, phục vụ mục đích trình diễn các màn biểu diễn lái xe.



Không chỉ được chiêm ngưỡng các màn Driftshow, Hyundai cho biết rằng người tham dự sự kiện có cơ hội được ngồi cạnh tay đua drift và trải nghiệm cảm giác drift ngay từ vị trí ngồi trên xe.

Nội thất của Hyundai IONIQ 5 N Drift Edition.

Trên thực tế, Hyundai IONIQ 5 N vốn là một mẫu xe điện thể thao. Thông tin do Hyundai công bố cho thấy IONIQ 5 N có tổng công suất lên tới 601 mã lực, với mô tơ điện phía trước 222 mã lực và mô tơ điện phía sau 378 mã lực. Tuy nhiên, công suất của xe có thể lên tới 641 mã lực khi kích hoạt chế độ Boost. Đây cũng là mẫu xe điện mạnh nhất Hyundai thời điểm hiện tại.

Điều thú vị là tay lái Christian Gebhardt từ Sport Auto đã lái Hyundai IONIQ 5 N và xác lập thời gian chạy nhanh nhất với một mẫu SUV điện một vòng của cung đường đua Nurburgring hồi tháng 1 năm nay. Cung đường đua Nurburgring được coi là "Địa Ngục Xanh" bởi đường đua này có địa hình và thời tiết khá khắc nghiệt, luôn là một thử thách với các tay đua nhiều kinh nghiệm nhất.

Chạy thử sedan hạng C mạnh gần 300 mã lực

Ngoài IONIQ 5 N Drift Edition, Hyundai còn mang tới cơ hội trải nghiệm một mẫu xe cũng đặc sắc không kém là Hyundai Elantra N.

Khác với Hyundai Elantra N-Line dùng động cơ 1.6L tăng áp cho công suất 204 mã lực, mẫu Hyundai Elantra N sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, công suất tối đa có thể lên tới 285 mã lực, kèm nhiều công nghệ bổ trợ được thừa hưởng từ xe đua, giúp mang lại trải nghiệm thú vị cho người lái.

Hyundai Elantra N-Line.

Để có thể cầm lái Hyundai Elantra N, người trải nghiệm cần tham gia vào Elantra Gymkhana Hyundai Thanh Cong Cup 2024. Tại đây, người trải nghiệm, đầu tiên, sẽ sử dụng mẫu Elantra N-Line để chạy trong track Gymkhana được thiết kế riêng với các bài thử thách kỹ năng cầm lái.



Người tham gia cần chạy đúng theo đường track trong thời gian ngắn nhất mà không làm đổ cọc tiêu. Các tay lái có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục tranh tài khi sử dụng mẫu Hyundai Elantra N.

Hyundai Elantra N.

Hyundai Elantra N là mẫu sedan thể thao cỡ C có công suất 276 mã lực từ 5.500 vòng/phút đến khoảng 6.000 vòng/phút, mô men xoắn lớn nhất đạt 392 Nm từ 2.100 vòng/phút đến khoảng 4.700 vòng/phút.

Công suất của xe có thể tăng lên 285 mã lực khi người lái kích hoạt chế độ NGS. Chế độ này có thể duy trì trong 20 giây.

Với công suất lớn, Hyundai Elantra N có nhiều trang bị hỗ trợ như vi sai điện tử giới hạn trượt (e-LSD - Electronic Limited Slip Differential), Launch Control; cùng với đó, xe cũng sử dụng hệ thống phanh có hiệu năng cao hơn.

Xe điện đi 1.000km/năm không cần cắm sạc của Hyundai

Genesis G80 Electrified.

Một mẫu xe đáng chú ý khác cũng xuất hiện tại Hyundai Experience Day 2024 là mẫu Genesis G80 Electrified. Đây là mẫu sedan thuần điện hạng sang và là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm điện hóa của thương hiệu Genesis (trực thuộc Hyundai).

Genesis G80 Electrified có tùy chọn trang bị pin mặt trời trên nóc xe. Theo thông tin được công bố, Hyundai cho biết tấm pin này có thể thu được đủ năng lượng giúp xe đi được tới khoảng 1.000km mỗi năm nếu xe thường xuyên được đỗ dưới nắng.

Genesis G80 Electrified có tùy chọn pin mặt trời đặt trên nóc xe.

Ngoài ra, Genesis G80 Electrified có nhiều chi tiết thân thiện hơn với môi trường, như tận dụng gỗ thừa để trang trí xe, hay nhuộm da bọc nội thất từ các thành phần tự nhiên. Ngoài G80 Electrified, các mẫu xe cao cấp khác của Genesis là G90 và GV80 cũng xuất hiện tại sự kiện.

Song song, người tham gia sự kiện cũng có thể trải nghiệm hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC trang bị trên nhiều mẫu xe Hyundai qua các bài thử chuyên biệt. Những mẫu xe khác của Hyundai cũng xuất hiện tại sự kiện có thể kể tới như Tucson, Accent, và Santa Fe mới.

Như đã nêu, Hyundai Experience Day 2024 còn 2 hoạt động thú vị khác như trải nghiệm khinh khí cầu và đêm nhạc hội. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khinh khí cầu chỉ cho phép trải nghiệm vào ban ngày.