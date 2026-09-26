Xe điện Lexus đầu tiên Việt Nam lộ thông số vận hành: Dẫn động 2 cầu, nặng hơn 2,2 tấn, 'ăn' điện gấp đôi Taycan

Lexus ES 500e vừa xuất hiện trong hồ sơ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hé lộ nhiều thông số đáng chú ý. Mẫu sedan thuần điện cũng đã được bắt gặp trên đường phố, trước thềm ra mắt tại Việt Nam.

Hồ sơ Lexus ES 500e xuất hiện ở Cục Đăng kiểm

Trong danh sách công bố mức tiêu thụ năng lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam ngày 24/9, Lexus ES 500e CG xuất hiện với mã kiểu loại XXZM26L-AEDGN. Doanh nghiệp nhập khẩu được ghi là Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Nhãn năng lượng của ES 500e đã có trên Cục Đăng kiểm. Ảnh: VR

Hồ sơ cho biết đây là ô tô con thuần điện, sử dụng hai mô-tơ điện cho cầu trước và cầu sau. Theo thông số ES 500e tại Mỹ, bản này dùng động cơ có công suất 338 mã lực, đi kèm hệ dẫn động DIRECT4. Khối lượng bản thân của xe là 2.280 kg, trong khi khối lượng toàn bộ thiết kế đạt 2.735 kg.

Một số thông số khác cũng được hé lộ. Ảnh: VR

Đáng chú ý là mức tiêu thụ điện được công bố ở mức 356,04 Wh/km. So sánh với một mẫu sedan điện hạng sang khác đang được bán tại Việt Nam là Porsche Taycan, thông số tiêu thụ này gấp đôi. Trên trang của Cục Đăng kiểm, Taycan Turbo có mức tiêu thụ điện 178 Wh/km.

ES 500e lộ diện thực tế

Trước khi hồ sơ đăng kiểm được công bố, ES 500e đã được bắt gặp trên đường tại Việt Nam cách đây ít hôm. Chiếc xe xuất hiện với lớp sơn xanh, thiết kế thân xe fastback đặc trưng của ES thế hệ mới và bộ mâm cỡ lớn tới 21 inch.

Chiếc ES 500e lộ diện thực tế. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Chiếc xe này đã được đăng ký biển số tạm, cho thấy phiên bản điện đã hoàn tất thủ tục để lăn bánh trên đường, chỉ chờ ngày ra mắt. Theo dự kiến, Lexus ES thế hệ mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 7/10 tới đây. Giá bán dự kiến của phiên bản điện được phía đại lý công bố là 2,98 tỷ đồng.

Hiện chưa rõ quãng đường vận hành của ES 500e khi đầy pin ở thị trường Việt Nam. Thông số từ Mỹ cho thấy quãng đường di chuyển rơi vào khoảng 438 km với cấu hình mâm 21 inch giống phiên bản ở Việt Nam.

ES 350h - phiên bản hybrid cũng đã lộ diện

Theo thông tin từ hệ thống đại lý được nhiều nguồn trong nước dẫn lại, Lexus ES thế hệ mới tại Việt Nam dự kiến có ba phiên bản, gồm: ES 350h Premium: khoảng 2,36 tỷ đồng, ES 350h Luxury: khoảng 2,58 tỷ đồng, ES 500e: khoảng 2,98 tỷ đồng.

Những chiếc ES 350h cũng đã được bắt gặp trên đường. Theo hình ảnh chụp lại được, một phiên bản hybrid sử dụng bộ mâm 19 inch nhỏ hơn. Các chi tiết thiết kế khác có phần tương đồng phiên bản điện.

Chiếc ES 350h được bắt gặp với bộ mâm nhỏ hơn. Ảnh: FB

Những điểm nhấn khác của ES thế hệ mới

Xe có kích thước 5.140 x 1.920 x khoảng 1.560 mm (dài x rộng x cao). Chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn khoảng 165 mm. Chiều rộng tăng 56 mm. Chiều cao tăng khoảng 114 mm. Chiều dài cơ sở cũng tăng 79 mm.

ES thế hệ mới có kích thước lớn hơn. Ảnh: Lexus

Thiết kế mới lấy cảm hứng từ mẫu concept Lexus LF-ZC. Thân xe kéo dài. Đường nóc thấp. Nhiều chi tiết được tối ưu nhằm cải thiện tính khí động học.

Nội thất cũng được thay đổi đáng kể. Xe có màn hình trung tâm 14 inch. Bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch. Ở một số phiên bản cao cấp tại thị trường quốc tế, hàng ghế sau có thể chỉnh điện. Ghế còn được trang bị sưởi, thông gió, massage và đệm đỡ chân.

Nội thất xe tối giản và hiện đại hơn. Ảnh: Lexus

Xe đồng thời có gói an toàn Lexus Safety System+ 4.0.