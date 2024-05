Xe “điên” lao như bay vào hàng rào bảo vệ Nhà Trắng, 1 người thiệt mạng

Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường. (Ảnh: AFP)

Sở Cảnh sát Thủ đô Washington thông báo vào khoảng 22h45 (giờ địa phương) ngày 4/5 xảy ra một vụ tai nạn tại giao lộ đường 15 và Đại lộ Pennsylvania Tây Bắc ở Washington, D.C. Cảnh sát cho biết một người đàn ông được xác định đã chết tại hiện trường sau khi chiếc xe đâm vào hàng rào an ninh xung quanh khu phức hợp Nhà Trắng.

"Rất may, vụ tai nạn không gây ra mối đe dọa với Nhà Trắng", cảnh sát cho biết.

Thông báo của cảnh sát cũng cho biết thêm: "Các quy trình an ninh đã được thực hiện. Nhân viên mật vụ đã dọn dẹp hiện trường, đưa chiếc ô tô gây tai nạn ra khu vực khác và hỗ trợ y tế khẩn cấp cho tài xế nhưng sau đó đã phát hiện người này tử vong".

Cảnh sát phong tỏa hiện trường (Ảnh:7news)

Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, Cảnh sát Washington sẽ cùng Mật vụ Mỹ điều tra kỹ vụ việc.

"Hiện tại, vụ việc đang được Phòng điều tra tai nạn nghiêm trọng thuộc cảnh sát Washington phụ trách, theo diện một vụ tai nạn giao thông" - phía cảnh sát cho hay.

Nhà Trắng - nơi ở của Tổng thống Mỹ - là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Dù được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, song đây không phải là lần đầu xảy ra tai nạn xe gần Nhà Trắng. Hồi tháng 5/2023, một chiếc xe tải chở hàng đã đâm vào hàng rào an ninh gần Nhà Trắng. Tháng 1 năm nay, Mật vụ Mỹ cũng đã bắt giữ một người tài xế sau vụ xe tông vào cổng an ninh phía ngoài Nhà Trắng vào giờ tan tầm tối 8/1.

Hàng rào an ninh ngoài Nhà Trắng đã được nâng cấp trong những năm gần đây và được điều chỉnh cho cao thêm để đảm bảo an ninh cho Tòa bạch ốc.