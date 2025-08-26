Xe điện không thể đi xa? Chiếc xe này đi vòng trái đất trong 8 ngày, phá một kỷ lục của xe Trung Quốc

So với xe chạy bằng xăng, dầu, các mẫu xe điện mất nhiều thời gian hơn để nạp lại năng lượng, từ đó khiến cho quãng đường đi được trong cùng một khoảng thời gian thấp hơn. Song, với việc công nghệ ngày càng tiến bộ hơn, khoảng cách này đang dần được thu hẹp.

Mới đây, một chiếc xe điện đã hoàn thành quãng đường bằng một vòng trái đất chỉ trong chưa đầy 8 tiếng, đồng thời xác lập một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" về khoảng cách đi được trong một ngày.

Mercedes CONCEPT AMG GT XX vừa hoàn thành quãng đường bằng một vòng trái đất trong chưa đầy 8 ngày.

Cụ thể hơn, Mercedes công bố mẫu xe điện ý tưởng CONCEPT AMG GT XX đã hoàn thành quãng đường dài 40.075 km - tương đương một vòng trái đất - trong chính xác 7 ngày 13 tiếng 24 phút và 7 giây.

Theo chia sẻ, đội ngũ của Mercedes đã thực hiện hành trình này tại đường chạy Nardò ở Ý. Để đạt được thành tích vừa nêu, đội ngũ của Mercedes đã vận hành liên tục một chiếc CONCEPT AMG GT XX 3.177 vòng quanh đường chạy dài khoảng 12,68 km.

Tính trung bình, mỗi ngày chiếc xe này hoàn thành quãng đường hơn 5.300 km.

Đồng thời, chiếc Mercedes CONCEPT AMG GT XX này cũng đã phá vỡ kỷ lục quãng đường dài nhất đi được trong 24 tiếng.

Trên thực tế, chiếc Mercedes CONCEPT AMG GT XX này cũng đã phá vỡ một kỷ lục thế giới về quãng đường một chiếc xe điện thực hiện được trong vòng 24 giờ. Thành tích của chiếc xe này là 5.479 km, vượt xa con số 3.961 km mà mẫu Xpeng X7 đến từ Trung Quốc vừa thực hiện được cách đây chưa lâu.

Mercedes cho biết đội ngũ thực hiện có tới 17 tay lái - đều là những tay đua tại các hạng đua chuyên nghiệp; mỗi người vận hành xe trong một ca chạy kéo dài khoảng 2 tiếng.

Người lái là một yếu tố quan trọng, bởi theo tính toán, để hoàn thành được thành tích đã nêu thì chiếc xe cần liên tục duy trì tốc độ ổn định ở khoảng 300 km/h. Với tốc độ cực cao, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Đã có 17 tay lái tham gia xác lập thành tích này.

Ngoài yếu tố con người, bản thân chiếc xe cũng đóng vai trò quan trọng. Mercedes cho biết công suất sạc trong quá trình thực hiện thành tích này đạt đến ngưỡng trên 850 kW - mức công suất rất cao, hiếm thấy trên các mẫu xe phổ thông. Với chỉ 5 phút sạc, xe có thể đi được trên 400 km theo chuẩn WLTP.

Được biết, trong quá trình hoàn thành quãng đường hơn 40.000 km, chiếc xe cũng đã trải qua thời tiết bất lợi khi thời tiết lên tới khoảng 35 độ C trong bóng râm - tức là có thể tăng lên cao hơn dưới ánh nắng trực tiếp.

Công suất sạc của xe có thể đạt mức cực cao, không thấy ở xe phổ thông.

Về chiếc Mercedes CONCEPT AMG GT XX, hãng xe Đức cho biết xe có chỉ số cản gió khoảng 0,197 Cd - con số đủ thấp để có mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu nhưng cũng đủ lớn để xe có thể di chuyển an toàn.



Các thông tin đã công bố cho thấy Mercedes CONCEPT AMG GT XX sử dụng 2 mô tơ điện chính ở cầu sau, 1 mô tơ phụ trợ ở cầu trước; công suất tối đa lên tới 1.000 kW - tương đương 1.360 mã lực, có thể đạt vận tốc tối đa 360 km/h.

Mercedes CONCEPT AMG GT XX là một mẫu xe ý tưởng, khó có khả năng được thương mại hóa.

Pack pin của chiếc xe này cũng là một điều cần được nhắc tới. Mercedes cho biết pin của xe do đội ngũ của AMG thực hiện dựa trên các công nghệ có trên xe đua F1. Pack pin này có thể xả dòng điện lớn liên tục, giúp xe duy trì tốc độ cần thiết để đạt được thành tích nói trên.

Pack pin của xe đạt mức mật độ năng lượng 300 Wh/kg, gồm khoảng 3.000 cell pin đơn NCMA, được thiết kế với cơ chế làm mát trực tiếp bằng một loại dầu đặc biệt có thể cách điện. Phương thức này giúp nhiệt tản đều, góp phần duy trì dòng xả cao của pin.

Trong tương lai, nhà sản xuất có thể ứng dụng công nghệ của Mercedes CONCEPT AMG GT XX lên các mẫu xe đại trà.

Song, một điều không thể không nhắc tới là các mẫu xe ý tưởng thường không được bán thương mại; thay vào đó, các xe này giống như một sản phẩm nhằm phô diễn những công nghệ mới nhất, cao cấp nhất của hãng.

Mercedes CONCEPT AMG GT XX có thể sẽ không tới bước sản xuất thương mại, nhưng công nghệ đã giúp xe đạt thành tích rất tốt nêu trên có thể sẽ được ứng dụng trong các mẫu xe đại trà trong tương lai.