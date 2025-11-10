Xe điện hybrid "được AI định nghĩa đầu tiên trên thế giới" vừa tăng sức mạnh: Sạc 80% trong 12 phút

XPeng Motors, nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc, đang chuẩn bị mở rộng dòng xe sedan điện của mình bằng việc giới thiệu mẫu xe P7+ EREV mới, được trang bị pin lithium sắt phosphate 49,2 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển hoàn toàn bằng điện theo xếp hạng CLTC là khoảng 325 km.

Mẫu Xpeng P7+ EREV. Nguồn: MIIT Trung Quốc

Cung cấp sức mạnh cho P7+ EREV sắp ra mắt là hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động, kết hợp động cơ tăng áp 1,5 lít sản sinh công suất lên đến 110 kW (148 mã lực) với động cơ điện sản sinh công suất 180 kW (241 mã lực).

Kết hợp với nhau, hệ thống này mang lại hiệu suất hybrid mượt mà và khả năng tăng tốc mạnh mẽ, cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 200 km/giờ. Hệ thống được thiết kế để cân bằng giữa hiệu suất và động lực lái, giúp mở rộng phạm vi hoạt động mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Xpeng chính thức gia nhập thị trường xe điện mở rộng phạm vi hoạt động với sự ra mắt của hệ thống siêu điện Kunpeng vào tháng 11/2024. Được xây dựng trên kiến trúc silicon carbide 800 volt tiên tiến, nền tảng này tích hợp bộ pin 5C "AI", bộ truyền động điện đồng trục silicon carbide lai và bộ mở rộng phạm vi hoạt động hiệu suất cao.

Được thiết kế để vừa bền bỉ vừa hiệu quả, hệ thống Kunpeng mang đến phạm vi hoạt động ấn tượng 427 km chỉ bằng điện và lên đến 1.480 km khi kết hợp lái xe. Khi sử dụng sạc nhanh, pin có thể được sạc đầy 80% chỉ trong 12 phút, tương đương với khoảng 2,6 km mỗi giây.

Bên cạnh đó, công ty cũng đang nâng cấp các phiên bản chạy điện bằng pin P7+ hiện có tại thị trường Trung Quốc. P7+ EREV là phiên bản mới nhất của dòng sedan P7+.

Ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2024, P7+ được Xpeng mô tả là mẫu xe đầu tiên trên thế giới được định nghĩa bằng AI. Mẫu xe này kết hợp thiết kế tinh tế với các tính năng thông minh do AI điều khiển, giúp nâng cao trải nghiệm lái xe và trong xe thông qua kiến trúc phần mềm mới nhất của công ty.

Những cập nhật này làm nổi bật chiến lược rộng hơn của Xpeng nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trên cả phân khúc xe hybrid và xe hoàn toàn chạy bằng điện, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng đồng thời củng cố vị thế của mình trên thị trường Trung Quốc.