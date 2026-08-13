Xe điện hóa "chiếm sóng" thị trường ô tô tháng 7

Trong khi xe thuần điện tỏ ra áp đảo ở bảng xếp hạng doanh số, mảng xe hybrid tiếp tục ghi nhận lượng tiêu thụ ổn định đồng thời sắp đón thêm nhiều xe mới đến từ Hyundai.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng toàn thị trường bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA trong tháng 7 vừa qua đạt 33.707 xe, tăng 8% so với tháng 6 và tăng 6% so với tháng 7/2025.

Hai hãng xe có thị phần khá lớn tại nước ta là VinFast và Hyundai Thành Công công bố doanh số bán hàng riêng. Trong đó, hãng xe Hàn Quốc cho biết trong tháng 7/2026 đã bàn giao 3.543 xe đến tay khách Việt.

Mẫu SUV đô thị Creta tiếp tục là cái tên đạt doanh số cao nhất của thương hiệu với 720 xe bán ra. Đứng thứ hai về doanh số của Hyundai là mẫu Tucson với 663 xe được bán ra trong tháng. Đây là hai dòng xe chủ lực của Hyundai đang cạnh tranh ở phân khúc hạng B và C tại Việt Nam.

Về phần VinFast, hãng này công bố doanh số 21.781 xe điện bán ra thị trường trong tháng 7 vừa qua, tăng 21%. Các mẫu ô tô điện của hãng cũng chiếm phần lớn vị trí trong top 10 xe bán chạy nhất tháng.

Mẫu xe điện mini VinFast VF 3 bán được gần 30.000 chiếc từ đầu năm.

Cụ thể, VinFast VF 3 với doanh số bán ra 5.564 chiếc trong tháng 7 đã vươn lên dẫn đầu toàn thị trường. Xếp sau VF 3 trong top 5 xe bán chạy nhất tháng 7 lần lượt là VF 5/Herio Green (4.407 chiếc), Limo Green (4.404 chiếc), Minio Green (2.429 chiếc) và VF 6 (1.993 chiếc).

Chỉ có 4 mẫu xe động cơ đốt trong lọt vào top 10 doanh số của tháng 7. Tất cả đều là xe Nhật bao gồm Toyota Yaris Cross (1.781 chiếc - hạng 6), Mazda CX-5 (1.229 chiếc - hạng 8); Mitsubishi Xforce (1.170 chiếc - hạng 9) và Mitsubishi Xpander (1.083 chiếc - hạng 10). Xen giữa nhóm này ở vị trí thứ 7 là mẫu VinFast VF MPV 7 với doanh số 1.674 chiếc.

Toyota Yaris Cross dẫn đầu về doanh số ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong.

Cộng chung 3 số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, doanh số bán ô tô ước tính của toàn thị trường trong tháng 7 đạt khoảng hơn 59.000 xe. Trong đó, xe điện chủ yếu đến từ VinFast chiếm thị phần khoảng 37%.

Bên cạnh xe thuần điện, mảng xe hybrid cũng tiếp tục duy trì lượng tiêu thụ tốt khi bán được 1.636 xe trong tháng 7. Con số này tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, dù giảm 30% so với tháng trước.

Tính hết 7 tháng đầu năm, các thành viên VAMA đã bán ra thị trường 12.501 xe hybrid, tăng mạnh tới 76% so với mức 7.112 xe của cùng kỳ năm 2025.

Con số thực tế có thể cao hơn bởi một số hãng xe Trung Quốc như Jaecoo, Haval, BYD... hay các thương hiệu xe sang như Lexus, Volvo, Mercedes-Benz, BMW... không công bố số liệu chi tiết về các dòng xe hybrid.

Trong số các mẫu mã ô tô hybrid đang phân phối trên thị trường, xe Toyota đang chiếm ưu thế với các phiên bản Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV được người dùng ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất.

Trong thời gian tới, thị trường xe hybrid ở nước ta hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn nữa với màn tăng tốc của Hyundai. Sau Santa Fe Hybrid, hãng xe Hàn Quốc sắp mở bán bộ đôi Tucson Hybrid và Palisade Hybrid hoàn toàn mới, qua đó hoàn thiện dải sản phẩm SUV điện hóa từ cỡ C đến cỡ E.

Tucson Hybrid và Palisade Hybrid dự kiến bán ra trong tháng 9 và 10.

Trước đó, bộ đôi này đã được trưng bày tại Hà Nội vào giữa tháng 7 và thu hút được sự quan tâm từ cả khách hàng và giới chuyên môn. Theo Hyundai Thành Công, mẫu SUV Palisade thế hệ mới dự kiến có giá từ 1,5 tỷ đồng và không cao hơn 1,7 tỷ đồng. Đây hứa hẹn trở thành một trong những lựa chọn cạnh tranh và hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam.