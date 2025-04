Xe điện hai bánh tăng trưởng tốt, xe máy vẫn bán chạy

Dễ dùng, dễ sửa, chi phí thấp... vẫn là ưu thế giúp xe máy xăng tiêu thụ dễ dàng. Ảnh: Hoàng Linh

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) ngày 11-4 cho biết, đã bán ra 673.055 xe trong quý I-2025, tăng 11,48% so với cùng kỳ năm 2024. Hiệp hội bao gồm các nhà sản xuất Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam.

Trong đó, Honda vẫn là nhà sản xuất chiếm hơn 80% thị phần. Hãng xe Nhật Bản cho biết, chỉ riêng tháng 3 vừa qua đã bán ra 202.546 xe máy mới tại Việt Nam.

Như vậy, quý đầu tiên năm 2025 chứng kiến thị trường xe máy truyền thống tiếp tục tăng trưởng. Doanh số quý IV-2024 của các thành viên VAMM là 760.734 xe, tăng 10,89% so với quý III-2024 và tăng 11,55% so với quý IV-2023. Cả năm 2024, VAMM đã bán ra 2.653.607 xe máy các loại, tăng 5,46% so với năm 2023.

Theo Cục Thống kê, sản lượng xe máy mới sản xuất tại Việt Nam trong tháng 3-2025 ước đạt 237.500 chiếc, giảm 6,1% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tính chung quý I-2025, tổng sản lượng xe máy xuất xưởng vẫn lên tới 728.100 chiếc, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy ngành sản xuất xe máy cơ bản giữ được đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận trào lưu di chuyển thân thiện môi trường đang lên ngôi, một phần nhờ thị hiếu tiêu dùng giới trẻ ngày càng quan tâm tới các dòng xe sử dụng hệ truyền động điện với nhiều tính năng và tiện nghi công nghệ mới.

Theo công ty nghiên cứu thị trường B-Company (Nhật Bản), với dân số trẻ và nhu cầu di chuyển cao, Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển thị trường xe điện hai bánh.

Nhận định này được chứng minh bằng số liệu thực tế. B-Company cho biết, từ năm 2016 đến 2023, số lượng xe điện hai bánh đăng ký tại Việt Nam đã tăng từ 500.000 lên hơn 2,3 triệu chiếc, tương đương với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 24%.

Những thương hiệu đang dẫn đầu cuộc chơi xe điện hai bánh ở Việt Nam là VinFast, Pega, Yadea và Dibao. Ảnh: Hoàng Linh

Một số dự báo cho rằng, tỷ lệ xe điện hai bánh trong tổng số xe hai bánh có thể tăng từ mức khoảng 12% hiện nay lên 75% vào năm 2035, nếu các chính sách hỗ trợ được triển khai hiệu quả.

Đối diện bối cảnh mới, nhiều nhà sản xuất xe máy truyền thống cũng bắt đầu quan tâm tới lĩnh vực xe điện hai bánh. Tuy nhiên, các nỗ lực xác lập chỗ đứng ban đầu chưa thành công như mong đợi.

Trong số các thành viên VAMM, Yamaha có bước đi sớm nhất với mẫu Neo’s sản xuất tại Việt Nam, nhưng tới nay chưa tạo được dấu ấn đáng kể nào. Đại diện Yamaha Việt Nam thừa nhận, rằng doanh số Neo's đang bị chững lại, dù xe nhận được phản hồi tích cực về chất lượng sản phẩm từ người tiêu dùng. Để thúc đẩy doanh số, nhiều đại lý Yamaha hiện giảm giá bán Neo's từ mức niêm yết 49 triệu đồng xuống còn khoảng 33 triệu đồng.

Về phần mình, Honda hiện đã có 2 mẫu xe điện “dằn túi” gồm ICON e: thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ dành cho học sinh, và CUV e: nằm ở phân khúc xe phổ biến. Trong đó, ICON e: đã mở bán và dự kiến bàn giao những chiếc đầu tiên cho người tiêu dùng trong ngày 12-4.

Để đảm bảo quá trình tiếp cận thị trường suôn sẻ, các nhà sản xuất VAMM đang nỗ lực triển khai những cách tiếp cận mới mẻ hơn cho xe điện hai bánh.

Với ICON e:, thay vì bán kèm pin, Honda Việt Nam áp dụng chính sách cho thuê pin với giá 350.000 đồng/tháng, không giới hạn quãng đường sử dụng. Đây là chiến thuật từng được VinFast áp dụng khá thành công.

Honda CUV e: được kỳ vọng có thể thế chân dòng xe tay ga phổ biến trong tương lai. Ảnh: Hoàng Linh

Cùng với đó, Honda Việt Nam cũng triển khai chương trình mua lại các xe ICON e: đã qua sử dụng nếu đáp ứng điều kiện về giấy tờ, tình trạng bảo dưỡng và ngoại quan. Giá trị mua lại dựa trên quãng đường xe đã đi, số năm sử dụng và tình trạng thực tế. Những xe cũ sau đó sẽ được tân trang và bán lại kèm các dịch vụ giá trị gia tăng.

Cũng độc đáo theo cách tương tự, Honda CUV e: thuộc phân khúc cao cấp hơn và hiện tại không áp dụng hình thức mua đứt bán đoạn. Nhà sản xuất Nhật Bản chỉ triển khai dịch vụ cho thuê mẫu xe này, với giá 1,5 triệu đồng/tháng (đi kèm hai pin và hai bộ sạc).

Về phần mình, Piaggio Việt Nam những năm qua đã nhiều lần úp mở về việc sẽ bán xe điện, thậm chí từng trưng bày Piaggio One và Vespa Elettrica tại một số hoạt động, nhưng thực tế tới nay chưa bán ra thị trường mẫu nào.