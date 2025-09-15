Xe điện đang bán ở VN có bản mới bán ra 460 xe/ giờ, sạc nhanh chỉ 20 phút, giá quy đổi từ 240 triệu

Theo Car News China, thế hệ mới của MG4 EV vừa ra mắt chỉ trong 15 ngày đã nhận được hơn 26.000 đơn đặt hàng, vượt qua năng lực sản xuất ước tính 15.000 xe/tháng.

Chỉ trong vòng 24 giờ mở đặt cọc, mẫu xe điện MG4 EV giá rẻ của SAIC Motor đã thu hút 11.067 đơn hàng, tương đương với 460 xe được bán ra mỗi giờ.

MG4 EV thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại triển lãm ôtô tại Thành Đô (Trung Quốc) hồi cuối tháng 8, gồm 5 phiên bản với giá bán ưu đãi từ 65.800 NDT (khoảng 240 triệu đồng).

MG4 được xây dựng trên nền tảng xe điện E3 của SAIC, định vị là một mẫu xe điện cỡ nhỏ. Xe sở hữu quãng đường di chuyển lên tới 530 km theo chuẩn CLTC và khả năng sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ trong 20 phút.

Ngoại thất của MG4 nổi bật với cụm đèn pha projector mới, lưới tản nhiệt hình tổ ong phân đoạn, cùng các khe hút gió bên với góc cạnh sắc nét ở phía trước và logo MG phát sáng. Kích thước xe lần lượt là 4.395mm chiều dài, 1.842mm chiều rộng và 1.551mm chiều cao, cùng chiều dài cơ sở 2.750mm.

Không gian nội thất của MG4 gây ấn tượng với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí trung tâm, bên cạnh một số nút bấm vật lý được giữ lại.

Tùy theo phiên bản, MG4 sẽ được trang bị màn hình với ba kích thước: 10,25 inch (độ phân giải 720P), 12,8 inch (độ phân giải 1080P) hoặc màn hình cao cấp 15,6 inch (độ phân giải 2.5K). Hệ thống thông tin giải trí được cung cấp sức mạnh bởi chip Qualcomm Snapdragon 8155, cho phép kết nối MG x OPPO Smart Connectivity System.

Phiên bản cao cấp nhất được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái xe với 12 radar siêu âm, 4 camera 360 độ, camera trước 8 megapixel và camera sau. Hệ thống này hoạt động dựa trên chip Horizon Journey J6e, mang đến khả năng NOA (Navigation On Assist) tốc độ cao như hỗ trợ tự động chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, chuyển làn bằng tín hiệu rẽ và đỗ xe thông minh.

Về hiệu suất, MG4 được trang bị động cơ điện tích hợp sáu trong một, cho công suất tối đa 120 kW (161 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Tốc độ tối đa của xe đạt 160 km/h. MG4 sử dụng pin Lithium Iron Phosphate (LFP) với hai mức dung lượng: 42,8 kWh và 53,9 kWh, tương ứng với quãng đường di chuyển theo chuẩn CLTC là 437 km và 530 km. Cả hai tùy chọn pin đều hỗ trợ sạc nhanh, đạt mức sạc từ 30% lên 80% trong 20 phút.

MG4 EV ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 6/2025. Mẫu xe hiện đang thuộc sở hữu của công ty công nghiệp ô tô Thượng Hải (Trung Quốc) phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản Deluxe và Luxury có giá bán đề xuất tương ứng 828 - 948 triệu đồng, đã bao gồm pin.

Đến hiện tại, dù đã giảm giá gần 300 triệu đồng nhưng mẫu xe này vẫn đang loay hoay tìm cách tiếp cận khách hàng để có được sự quan tâm của khách Việt.